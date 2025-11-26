L'Spar Girona es fon al darrer quart a Bourges (69-63)
Les gironines encaixen la primera derrota a l'Eurolliga després d'anotar només dos punts en els primers vuit minuts de l'últim quart
S’acaba la primera fase de l’Eurolliga i l’avaluació d’aquest Spar Girona no pot ser cap altra que la d'acostar-se a l'excel·lent. I això tot i la derrota d’aquesta nit a Bourges (69-63), després d'una mala segona part i, en especial, d'un últim quart dolent que, tot i això, permet acabar líder en un grup amb rivals del potencial del Praga, el vigent campió d’Europa, i el propi equip francés.
El bloc de Roberto Íñiguez no ha pogut completar amb una victòria una primera fase perfecta, davant d’un rival que com deia el tècnic en la prèvia, poc té a veure amb el que va perdre a Girona de trenta en el partit d’anada. Les urgències eren, i segueixen, al bàndol contrari i a pesar d’això aquest Uni no abaixa el pistó i tot i perdre, i una alarmant falta d'encert, ha lluitat fins el final. Ara bé, després d'un bon inici, les gironines s'han anat ofuscant fins a desembocar en un darrer quart amb molts problemes ofensius que les locals han aprofitat. Anotar només dos punts en els primers vuit minuts del darrer quart ha sigut definitiu. S'entra a la segona fase amb un balanç de 5-1 i el Galatasaray, l'Schio i el Carolo com a rivals.
Domini a la primera part
L’Spar ha dominat amb fermesa gairebé tota la primera part. Amb el seu ADN, amb el seu estil habitual. De sortida, el pla de Roberto Íñiguez, duresa al darrere, alegria en atac, buscant tirs ràpids o movent la pilota amb paciència, ha donat rendiment (4-11), i fins i tot, un màxim avantatge de 10 (4-14) després d’un triple de Guerrero. Evidentment, quedava molt. Però, per si les mosques, estava bé deixar les coses clares al Bourges i a la seva afició. S’ha tornat a veure l’Uni defensant a tota la pista, pelant-se els genolls, tallant atacs i robant pilotes.
Quan calien triples, hi eren Guerrero, Jocyte, Carter... quan feia falta posar-hi físic dins la pintura, Coulibaly és una garantia i Pendande una alternativa. Al segon quart després d’un triple de Jocyte les gironines han marxat d’onze (20-31), però un parcial de 7-0 liderat per Pouye i Douchet, ha tornat a igualar les coses. I així fins al final de la primera meitat, amb un Bourges intentant retallar, i un Spar Girona que sempre trobava arguments per seguir dominant d’entre cinc i set o vuit punts. A l’Uni, però, se li ha acabat fent llarg aquest període i les locals, amb un 5-0, han aconseguit acostar-se més que mai abans del pas pels vestidors (37-40).
La sortida en el tercer quart ha tornat a ser molt bona: 0-5 amb un bàsquet de Coulibaly i un 2+1 de Carter (37-45) per posar les gironines de nou vuit amunt. L’exjugadora de l’Avenida ha tornat a fer una gran actuació i entre ella i la pivot han liderat l'equip en aquest tram per mantenir distàncies de seguretat (41-49). Alguns errors ofensius, problemes a l'hora de tancar el rebot defensiu i l'encert de les locals ha tornat a estrènyer el marcador (49-51) a menys de tres minuts per tancar el parcial. Un robatori de pilota de Holm ha acabat amb un triple de Pendande que donava aire a les gironines (49-54), però el domini era de les locals i des de la banda Íñiguez i Palau demanaven calma a les seves jugadores. Djaldi Tabdi ha acostat Bourges a un punt (53-54) despertant l'afició local. I un triple sobre la botzina de Douchet ha avançat les franceses per primer cop des del llunyà 2-1 (56-55) per tancar el parcial.
Pouye, figura de les locals al costat de Douchet, ha donat quatre punts d'avantatge al Bourges a l'inici del darrer quart (61-57). Després s'hi ha afegit Marie-Paule Foppossi i l'Spar es veia set avall (64-57). L'atac de l'Uni (només havia anotat dos punts, i al final han acabat passant vuit minuts fins que n'han arribat un parell més) estava ofegat, i el Bourges ho aprofitava per marxar de nou (66-57) obligant Íñiguez a demanar temps mort. L'Uni necessitava anotar i no hi havia manera, amb massa pilotes perdudes i un desencert poc habitual. El Bourges, que també fallava força, però menys que les visitants, tenia el partit a l'abast, i no ho ha desaprofitat per acabar imposant-se de sis (69-63) amb un 13-8 de parcial davant d'un equip gironí que a la segona part només ha pogut anotar 23 punts, gairebé la meitat dels que havien obtingut en la primera.
