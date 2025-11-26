El Samsó de Blanes que brilla amb l’Europa
El blanenc, Izan González, de 21 anys, és una de les sensacions de Primera RFEF amb el conjunt de Gràcia
«No em tallo mai els cabells, però si pugem, que em facin el que vulguin amb la cua», diu
Als anys vuitanta i, encara més, als noranta, no era gens estrany veure futbolistes amb els cabells llargs. Bakero, Redondo, Caniggia, Batistuta i després, Messi, Puyol o Ramos van dur llana fins més avall del clatell. D’un quant temps ençà costa de veure’n. «Tan, tan llargs no n’he vist pas cap, no», diu el blanenc, Izan González, la cabellera més famosa de Primera RFEF. El migcampista selvatà és peça clau del Súper Europa d’Aday Benítez, on, a base de quilòmetres i quilòmetres, i també de talent, s’ha convertit en un dels pilars de l’equip amb tan sols 21 anys. «El míster em demana que mossegui i recuperi totes les pilotes que pugui», diu Izan que, de vegades, sembla que tingui tres pulmons.
Qui sap si, com Samsó, el personatge bíblic que tenia una força sobrehumana, el seu secret és la cabellera. De fet, la duu des que era petit. «Als pares els agradava i a mi també. Des de ben petit que tinc els cabells llargs. Només em tallo les puntes de tant en tant», explica Izan que juga amb diadema. A partir d’aquí, amb l’Europa tercer i amb opcions -ara mateix reals- de fer el play-off d’ascens a Segona A, perilla la cua d’Izan? Una llana així és molt temptadora en un moment d’eufòria... El blanenc revela que «se n’ha parlat» al vestidor i que si arribés el cas i l’Europa pugés a Segona donaria carta blanca. «Si pugem, que em facin el que vulguin amb la cua», diu, entre rialles.
De moment, parlar d’ascens és fer volar coloms, però el conjunt de Gràcia s’ha convertit en la revelació de Primera RFEF. «Estem molt contents de com va tot. Confiem continuar en aquesta línia i anar sumant bons resultats». Izan tan sols s’ha perdut nou minuts en tot el curs, en dos partits que va ser substituït per perdre temps. El selvatà, doncs, és indiscutible per un Aday que està enamorat de la seva capacitat atlètica. «Jugo al doble pivot i faig un xic de tot. M’agrada atacar i defensar, un box to box, que en diuen», explica Izan que recorda que, fins als dotze anys feia de davanter al Ca la Guidó i «marcava molts gols».
Els orígens no els oblidarà mai i el barri és on es va formar fins que el Llagostera el va captar de juvenil per jugar a Lliga Nacional. Després tastaria la Divisió d’Honor amb el Cornellà, que el té cedit a l’Europa i amb qui té contracte fins al 2027. Entremig, una cessió ben productiva a Tercera RFEF a l’Escala (2023-24), on Aday va descobrir l’immens potencial del gironí. El sostre ningú li veu encara. «Estic centrat en l’Europa», assegura aliè a qualsevol cant de sirena.
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- Enquesta CEO: Aliança Catalana seria primera força a Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- Desenes d’àvies cuineres recuperen 300 receptes en perill
- Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica