L'Spar Girona obrirà la segona lligueta contra l'Schio a Fontajau
La fase s'inicia el 10 de desembre i s'acaba el 4 de febrer a la pista del Galatasaray
L'Spar Girona ja coneix el camí en la segona lligueta de l'Eurolliga, la definitiva, la que determinarà quins equips es classifiquen per a la Final Six de Saragossa. L'equip de Roberto Íñiguez s'hi planta amb un excel·lent balanç de 5-1 (s'arrosseguen els resultats de la primera fase) i això li permet encetar aquest tram en la segona posició de la classificació, només superades pel Galatasaray (6-0). L'equip turc, l'Schio italià i el Carolo francés seran els tres rivals que les gironines es trobaran ara, en un grup on també hi ha el Bourges i el Praga, amb qui ja s'hi ha enfrontat.
La lligueta s'obrirà el proper 10 de desembre a Fontajau contra l'Schio i abans de Nadal seguirà al camp del Carolo el dia 17 del mes que ve. La competició, després de l'aturada per les festes, es reprendrà el 14 de gener a Girona contra el Galatasaray, un autèntic partidàs, que tancarà la primera volta. El dia 21 de gener es jugarà a la pista de l'Schio, el 28 vindrà el Carolo i, per últim, el 4 de febrer es visitarà el conjunt turc que actualment lidera la classificació.
L'altre grup de sis equips d'aquesta nova fase de l'Eurolliga el conformen Fenerbahçe (6-0), Landes (4-2), Venècia (4-2), València (4-2), Saragossa (3-3) i DVTK (1-5). Els dos primers classificats de cada grup al final de la lligueta obtindran el bitllet per a la Final Six de Saragossa. Els tercers i els quarts s'enfrontaran en una eliminatòria per determinar els altres dos que els acompanyaran. Aquests, tot i arribar a la Final Six, hauran de disputar allà uns quarts de final contra els perdedors d'una altra eliminatòria entre els primers i els segons que decidirà qui va directe a semifinals i qui no.
