El Peralada posa l’accent gironí a la selecció catalana amateur
Els verd-i-blancs Llorenç Busquets, Carles Gallardo i Omar Kanteh formen part de la llista de 18 jugadors que ha convocat el seleccionador català Gerard Roca per a la UEFA Regions Cup d’aquest cap de setmana
Aquest cap de setmana, hi ha aturada a Tercera RFEF com a conseqüència del retorn de la selecció catalana amateur dos anys després del darrer partit -va ser el 10 de desembre de 2023 contra Navarra (1-0)-. El conjunt català, dirigit pel seleccionador Gerard Roca, que debutarà a la banqueta en substitució de Robert Vila, està format per jugadors no professionals, els quals mai poden haver tingut fitxa a l’elit i han de ser com a màxim de Tercera RFEF. A la llista de 18 futbolistes que representaran Catalunya a la UEFA Regions Cup hi destaca la presència del Peralada, que, al seu torn, representarà el futbol gironí mitjançant la convocatòria de Llorenç Busquets, Carles Gallardo i Omar Kanteh. Els tres verd-i-blancs disputaran la fase estatal de la Copa de Regions de la UEFA entre els dies 28 i 30 de novembre a la Ciutat Esportiva Damm (Barcelona), on s’enfrontaran a València,divendres, i Madrid, diumenge. Els partits es podran seguir en directe a través del canal oficial de la RFEF a YouTube.
«Jugar amb la selecció catalana, per més que sigui amateur, és una oportunitat única que sempre fa il·lusió. No tothom ho pot viure», exclama Llorenç Busquets. L’extrem xampanyer explica que «fa un parell de mesos vam anar a entrenar, com fem normalment, i l’Àlex (Marsal) ens va reunir per anunciar-nos que havíem estat preseleccionats per anar amb la selecció catalana amateur». Tant ell com els seus companys d’equip, el defensa Carles Gallardo i el davanter Omar Kanteh, han participat durant el darrer mes en quatre sessions d’entrenament, que han tingut lloc a Sabadell cada dos dimarts, a les ordres de Gerard Roca. «Quan el passat divendres vam saber que formàvem part de la llista definitiva ens vam posar molt contents. Aquesta convocatòria és un reflex de la feina que fa el meu club, el Peralada, a part de la que fem a títol personal. Gràcies a això estarem concentrats quatre dies -des d’avui fins diumenge- amb Catalunya en un entorn professional i coincidirem amb companys contra els quals ens hem enfrontat. Tots tenen nivell i són dels que se’n parla al llarg de la temporada. Està molt bé poder compartir moments així», celebra Busquets.
En aquest sentit, el Peralada és l’únic equip que aporta futbolistes gironins a la llista de convocats i el segon amb més representació per darrere de la Grama, que té quatre jugadors a la CATUEFA. «Ja fa uns quants anys que el club segueix una línia de treball molt positiva. Disputar el play-off ens ha donat més visibilitat i, vulguis o no, s’acaba reflectint amb petits detalls com aquest. El premi ens ha tocat als tres ara, però ens ha arribat pel treball conjunt de tot l’equip. No podríem treure la nostra millor versió si no fos per tot l’equip», diu en Llorenç. Recentment, els d’Àlex Marsal s’han classificat a la següent ronda de Copa Catalunya després d’eliminar l’Olot de Segona RFEF amb un solitari gol de Pol Blay (1-0).
D’altra banda, Busquets comenta que Roca «en algun entrenament ens ha deixat entreveure que podem tenir l’oportunitat que el seleccionador de l’absoluta, Gerard López, es fixi en nosaltres en un futur. És una cosa que és d’agrair i motiva perquè no estem acostumats a estar tan exposats. Tenim l’exemple dels germans Cano (Àlex i Jordi), que fa dos anys estaven amb la selecció catalana amateur i enguany han debutat amb l’absoluta. Gaudirem, segur», apunta.
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Acord per indemnitzar amb 58.000 euros la família d'una pacient que va morir durant una intervenció al Trueta de Girona
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Girona sanciona setze terrasses de bars i restaurants
- Rebenten 11 trasters en una sola nit d'un pàrquing comunitari de Girona
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Fugida fallida: s'accidenta amb patinet intentant escapar dels Mossos a Salt