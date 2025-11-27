El pòquer de Mbappé evita la tragicomèdia blanca a Atenes
El Madrid va començar perdent, però els quatre gols del francès, amb la complicitat de Vinícius, li donen una victòria en què va acabar demanant l’hora.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid va tornar a assaborir la victòria, la primera a Atenes a la Champions, en un duel en què els quatre gols de Mbappé van evitar la tragicomèdia blanca (3-4). El pòquer golejador de Kylian, amb la complicitat d’un incontenible Vinícius, va salvar el Madrid en un partit que va començar perdent i en què va acabar demanant l’hora tancat a la seva àrea amb una defensa de paper. El millor va ser el resultat, perquè defensivament es va tornar a enfonsar i futbolísticament Valverde, Camavinga i Bellingham continuen oferint la seva versió més mediocre.
Es va plantar a Atenes el Madrid convertit en una caixa de sorolls en què Xabi va posar el focus en els jugadors. Mentre Mendilibar va enviar l’Olympiacos a pressionar a dalt suïcidament, conscient de la defensa de circumstàncies del Madrid, que regalava pilotes a la sortida i Carreras i Asencio es desempallegaven de la pilota.
Només Vinícius mostrava personalitat, perquè Mbappé encara no s’havia sintonitzat. Vuit incòmodes minuts passaven per als blancs quan una triangulació entre Chiquinho, Mouzakitis i El Kaabi al balcó de l’àrea va retratar Tchouameni, Valverde, Camavinga, Asencio, Carreras i Trent, tots espectadors de luxe en un rondo que va acabar amb un cop amb la dreta de primeres del portuguès per batre Lunin.
No obstant, el Madrid va descobrir que el partit era a l’esquena de la defensa local. S’havia de saltar la pressió duent la pilota a dalt com més ràpid millor, preferentment a Vinícius o passant pels peus d’Arda. Fins que en el minut 22 el brasiler va regalar una assistència monumental que va deixar Kylian davant Tzolakis per empatar. Tot just 120 segons després era Guler qui posava la pilota al cap del francès per anotar el segon. El Madrid havia trobat abans el gol que el futbol. Fins al punt que cinc minuts més tard celebrava el hat-trick més ràpid de la carrera de Mbappé (sis minuts i 43 segons), després d’una altra passada a l’espai, aquesta vegada de Camavinga. La tempesta perfecta blanca la va coronar Vinícius amb una fuetada que va tancar deu minuts de tromba, però el brasiler es va avançar.
Un cop desxifrada la trampa, l’enfrontament es balancejava entre la pressió grega i el campi qui pugui a l’esquena de la seva defensa. Tchouameni i Vinícius van poder ampliar la destrossa, tot i que Lunin va evitar un parell de disgustos a Xabi. Al descans, la pegada de Mbappé treia brillantor al Madrid a Atenes, per més que els de Mendilibar s’avancessin.
Intercanvi de gols
Xabi va voler pastar la segona part amb la pilota als peus apostant per Ceballos en lloc de Camavinga. I va semblar aconseguir-ho d’inici, fins que al cap de cinc minuts una altra centrada mal defensada va ser rematat per un Taremi que va entrar sense vigilància des de darrere. El gol va encendre la grada del Geórgios Karaiskakis i es van accelerar els batecs d’un partit que passava d’una àrea a l’altra sense respir. Però Vinícius va tornar a arrencar la seva enèsima estampida i va regalar el quart gol a Mbappé.
El Kaabi va retratar la fragilitat defensiva madridista tota la segona part, tot i que Lunin sostenia els seus davant la desesperació de Xabi. El Madrid va perdre amb la sortida de Bellingham per Arda. Va perdre el timó, va perdre la clarividència per arribar a dalt i va perdre, sobretot, intensitat. La punta passava per dur la pilota a camp hel·lè, però el duel es va anar assentant a l’àrea madridista amb el pas dels minuts.
L’Olympiacos arribava fàcil, però li faltava pegada. En el minut 81 El Kaabi va castigar de nou la indolència blanca enrere i el partit va acabar amb els blancs penjats del travesser, demanant l’hora i donant una imatge llastimosa. Però Mbappé va salvar un Madrid que continua fent aigües.
