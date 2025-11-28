Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bàsquet Girona esgotarà aquest dissabte les opcions a la Minicopa

El conjunt de Quim Gala fa tot el que pot per reduir la diferència física respecte al Reial Madrid, que el guanya clarament (72-22)

Una clara esmaixada del conjunt local.

Una clara esmaixada del conjunt local. / ACB Photo/José Manuel Casares

Jordi Bofill

Girona

Hi ha hagut pocs segons d’esperança. Concretament, fins al 2-2 inicial. Llavors, el Reial Madrid ha imposat la seva diferència física amb claredat. El Bàsquet Girona, impotent, ha donat el millor de si mateix i no ha marxat mai del partit, però no hi ha hagut res a fer: els blancs han estat massa superiors.

Sí que és cert que, després del primer quart, tancat amb un 41-12, els gironins, aprofitant la rotació del Madrid i la falta d’influència d’alguns dels seus jugadors més determinants, han viscut un petit moment de glòria. Durant tres minuts i escaig, el marcador provisional del segon període només ha estat de 9-8 favorable als de Rafael Manuel. Va ser bonic.

La segona part ha estat un tràmit, en què el Bàsquet Girona ha continuat competint, amb marcador tancat, conscient que no pot adormir-se si vol tenir encara alguna mínima opció de classificar-se per a la fase final de la Minicopa. Aquest dissabte s’ho jugarà tot en dos partits: el primer, matiner a més no poder, contra el Granada (9 hores); el segon, ja a la tarda, contra l’UCAM Múrcia (16.15 hores). La fita és complicada.

