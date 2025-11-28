Jordi Sargatal, director d'operacions de l'Olot: «L’actitud té un impacte real en les sancions i la imatge del club»
L'entitat garrotxina ha rebut una multa de 600 euros pels incidents a la grada en el partit contra l’Alcoià
Tothom forma l’Olot. En un comunicat oficial, el club garrotxí demanava «respecte i responsabilitat a la grada» arran dels incidents que s’han produït esporàdicament al Municipal com per exemple en l’últim partit a casa contra l’Alcoià (0-0) en què l’àrbitre va recollir a l’acta «insults per part del públic» i l’«impacte d’una moneda de 10 cèntims al gluti» de l’assistent. «L’Olot, fidel als seus valors educatius i de respecte envers totes les persones, manifesta públicament que rebutja qualsevol actitud que sigui contrària a aquests principis», s’explicava en la nota. I s’afegia: «El nostre compromís com a club és promoure un comportament exemplar dins i fora del camp; per això, i seguint aquest criteri, no assenyalarem ni penalitzarem cap persona, sinó que reforçarem el nostre model basat en el respecte, la convivència i la responsabilitat compartida». La multa imposada per la RFEF per «alteració de l’ordre de l’encontre de caràcter lleu» contra el conjunt valencià ha estat de 600 euros.
En aquest sentit, Jordi Sargatal, director d’operacions de l’Olot, comenta que «no ha passat res greu, però no volem que serveixi de precedent i es converteixi en un problema». «No ens agrada que ens identifiquin amb aquest tipus de coses. Els valors del club s’identifiquen amb el respecte i l’educació, que és el que hi ha habitualment al nostre estadi», defensa.
En els últims anys, la RFEF està endurint les mesures per convertir els camps de futbol en un espai segur i les sancions als clubs són freqüents. «És curiós perquè la major quantitat de multes que tenim són perquè la mainada salta a la gespa per celebrar amb l’equip al final dels partits. Molts àrbitres no hi estan acostumats i, tot i que aquí ho donem per habitual, no ha de ser-ho. Després, però, faran servir la foto i diran que és ‘la Copa de tots’», raona Sargatal. El comunicat, assegura, és «positiu per millorar»: «La gent és part del club i tots tenim una responsabilitat. El comportament té un impacte real en les sancions i en les imatges del club. Podem fer-ho millor entre tots i ajudar l’Olot». El director d’operacions recorda que «la nostra afició no és problemàtica ni radical, al contrari».
Per al partit d'aquest diumenge contra el Castelló B (17.00 h), l'Olot començarà a aplicar progressivament «un seguit d'accions com un petit comunicat que es llegirà i sonarà per megafonia abans de l'inici o indicacions en cartells; baixarem a Segona RFEF el que fan als estadis de Primera Divisió».
