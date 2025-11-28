Laporta respon a Florentino: «El Madrid té barcelonitis i una mania persecutòria contra la millor època del Barça»
«Tothom aprecia que la tele del Madrid, setmana rere setmana, intenta influir en els àrbitres. És francament vergonyós», diu el president barcelonista
Albert Guasch
Joan Laporta per fi ha passat comptes a Florentino Pérez i les seves controvertides paraules a l’ Assemblea del Reial Madrid, en les quals va relacionar els anys daurats del Barça al cas Negreira. «El Reial Madrid té barcelonitis i una mania persecutòria amb la millor època del FC Barcelona», ha assenyalat el president blaugrana en un desplaçament a Andorra.
Laporta ha esperat una setmana a contestar l’ofensiu discurs del mandatari madridista. En un moment de crisi esportiva després de la debacle de Stamford Bridge, el dirigent barcelonista s’ha despatxat a gust, tot i que en cap moment ha esmentat el nom del dirigent blanc. «Són unes declaracions fora de lloc. Denota la barcelonitis que té el Madrid. Sembla que han de parlar del Barça per justificar no se sap què. Estan en tot moment present en el procediment judicial anomenat cas negreira, que ho estan estirant com un xiclet perquè saben que no hi ha res. El Barça mai ha comprat àrbitres ni és afavorit generalment pels àrbitres. Han afavorit tota la vida al Madrid».
«Sense anar més lluny –va afegir– la jornada passada els van ajudar amb dos gols des del meu punt de vista no havien de pujar al marcador i que farien que el Barça fos avui líder de la Lliga». I com que ja ha agafat embranzida, s’ha animat a expandir les crítiques al discurs que emergeix de la capital. «Dir també que tenen una mania persecutòria contra la millor etapa del Barça. Etapa que no els va agradar que fóssim la referència mundial. Estem parlant del 2004 al 2015. Érem un equip reconegut, admirat i estimat. El futbol del Barça va enamorar tothom. Busquen maneres de justificar coses que no són certes. Però bé, si ells tenen barcelonitis, jo encantat, perquè generalment són èpoques del Barça exitoses».
Crítiques a la tele madridista
I va afilar les crítiques a mesura que prosseguia amb el seu discurs sense gairebé preguntes. Una llarga resposta que tenia clarament estudiada. «Ara estan en un moment de pànic per si el Barça pot tenir una altra època esplendorosa com la que intenten minimitzar i desprestigiar. No permetré que es fiquin amb el Barça amb aquesta impunitat».
S’ha ficat en aquest moment amb Real Madrid TV. «Potser proven de justificar el que diu la seva televisió, que és digne d’estudi, perquè si això no és intentar influir en els àrbitres... Tothom aprecia que la tele del Madrid, setmana rere setmana, intenta influir en els àrbitres. És francament vergonyós. No es pot ser tan cínic i dir que els àrbitres afavoreixen el Barça quan històricament només cal veure els que han sigut els presidents dels Comitès Tècnics dels Àrbitres. ¡Els presidents! Socis, exdirectius i exjugadors del Madrid. I no s’amagaven».
Defensa de Tebas
Laporta ha semblat ignorar en la seva al·locució el moment de crisi de l’equip de Hansi Flick després de la dura derrota en camp del Chelsea i que han fet aflorar dubtes sobre la seva fiabilitat. El vernís electoralista ha semblat també evident. «Tenen pànic. Com en la millor època el Barça ara transmet sensacions molt boniques. S’ha instal·lat l’alegria al Barça. Tenim un equip de gent jove de present i futur, que l’hem fet amb molta feina, amb molta prudència, perquè hem tingut una situació econòmica complicada. Ara el club està salvat, en procés de recuperació, i potser això els genera pànic que torni una altra època esplendorosa. Ja la vam començar la temporada passada».
El mandatari blaugrana ha mostrat igualment la seva desconfiança per la guerra entre LaLiga de Javier Tebas i el club blanc. «Aquesta història d’atacar tant el president de la Lliga em fa desconfiar. Jo tinc un històric d’enfrontaments i acostaments amb Tebas. El respecto perquè és una persona de paraula, noble, amb qui es pugui parlar i arribar a un acord. El Madrid té una relació d’enfrontament amb LaLiga i estan obcecats a fer-lo fora. No és una bona notícia per a nosaltres. Han d’estar pensant a posar algú concret. No em genera confiança aquesta estratègia».
