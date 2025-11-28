Sergi Martínez ja és un històric del Bàsquet Girona
Sergi Martínez ha trobat a Fontajau estabilitat i un projecte adequat per consolidar-se a l’ACB. Amb 26 anys viu la tercera temporada al Bàsquet Girona, club del qual n´és un històric: el jugador amb més minuts i rebots
Els gairebé 21 minuts que li va concedir Moncho Fernández diumenge passat a València van servir a Sergi Martínez per convertir-se en el jugador que més n’acumula a l’ACB en tota la història del Bàsquet Girona. Són, en total, 1.633, per superar Ike Iroegbu (1.626), Maxi Fjellerup (1.558), Quino Colom (1.255) i Mindaugas Susinskas (1.238). Martínez ho ha aconseguit en la seva tercera temporada al club de Fontajau, al qual va arribar procedent del Barça.
Aquesta segona etapa de Girona a l’ACB després dels 20 anys de l’anterior projecte, esfondrat el 2008, comença a tenir noms històrics. I el de Martínez n’és un de destacat. No només l’aler de Rubí mana al rànquing de minuts, sinó que també ho fa en el de rebots totals (362), ofensius (126) i defensius (236). A més a més, és el tercer més ben col·locat en partits disputats (67) i el segon en recuperacions (57).
L’aler va arribar a Fontajau la temporada 2023/24, cedit pel Barça. L’estiu següent ja es va quedar a Girona, en propietat, i aquí segueix, ara a les ordres de Moncho Fernández, que hi confia cegament. El juliol passat el club confirmava que l’aler seguiria: tenia contracte i cap de les parts va activar possibles clàusules per trencar-lo. En total ha jugat, fins ara, 67 dels seus 150 partits a l’ACB amb la samarreta del Girona (31+28+8), la resta han sigut amb el Barcelona.
El sostre anotador de Sergi Martínez s’ha de buscar, en aquestes tres temporades a Fontajau, en els 13 punts aconseguits contra el Saragossa la temporada passada al Príncipe Felipe; un curs abans, a la pista del Gran Canària, i va capturar tretze rebots; aquell dia també va firmar el seu sostre de valoració, amb 26 punts. Aquesta temporada Sergi Martínez ha disputat els vuit partits que s’han jugat fins ara, amb 23,5 minuts de joc de mitjana, 5,1 punts i 4,8 rebots. En tota la seva estada al club i a la ciutat, Martínez ha fet gala de lluita i coratge i a banda d’històric, també és un dels jugadors més estimats per l’afició.
L’aler de Rubí ha fet història com a jugador amb més minuts ACB amb el club tot i haver disputat només 67 partits. Aquest rànquing el lidera, encara amb molta diferència, Maxi Fjellerup, únic supervivent de l’ascens el 2022 i que ha viscut també les quatre temporades ACB. L’argentí, que aquest curs només ha disputat un partit per diferents problemes físics, n’acumula 91 en total a la màxima categoria amb la samarreta del Bàsquet Girona. El segueix Susinskas, amb 72. Martínez completa el podi amb els seus 67, un més que Quino Colom i dos més que Èric Vila, Jaume Sorolla i Ike Iroegbu. En total el club ha usat ja 49 jugadors diferents en aquestes quatre campanyes a l’elit.
En aquest repàs estadístic es pot afegir que Ike Iroegbu és, de llarg, el jugador més ben valorat (744) per davant de Colom i Fjellerup, i que en esmaixades el que en duu més és Roko Prkacin, amb 28, seguit per Miletic i Goloman, amb 26 i 22, respectivament. Marc Gasol, amb 38, és qui més taps ha posat amb el Bàsquet Girona a l’ACB, superant Miletic (36) i Pons (32).
Festa per al primer equip
Aprofitant l’aturada de la Lliga Endesa per la finestra FIBA de seleccions (Espanya va jugar dijous a Dinamarca i ho tornarà a fer demà diumenge, a casa, contra Geòrgia), Moncho Fernández ha donat tres dies de descans als seus jugadors. Dijous es va fer el darrer entrenament i no es tornarà a la feina fins dilluns, amb la vista posada ja al duel del dia 6 contra el Breogán a Fontajau.
Pep Busquets, concentrat amb la selecció espanyola, no va anar convocat contra Dinamarca i tindrà una nova oportunitat demà.
