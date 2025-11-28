Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Río Breogán, del dissabte 6 de desembre a les 21h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 3 de desembre abans de les 12 hores), dijous 4 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

