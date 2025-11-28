Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina EndesaSpar Girona - IDK Euskotren, del diumenge 7 de desembre a les 18h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 3 de desembre abans de les 12 hores), dijous 4 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

