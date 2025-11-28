Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - IDK Euskotren, del diumenge 7 de desembre a les 18h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 3 de desembre abans de les 12 hores), dijous 4 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal