El talent gironí es reivindica a la Minicopa
La plantilla del Girona que avui comença la primera fase del torneig contra el Madrid està formada íntegrament per jugadors de la província
El Bàsquet Girona comença aquest divendres la seva aventura a la Minicopa, que es disputa des d’avui i fins diumenge a València, amb un duel d’altura davant el Reial Madrid (18.00 h). En la fase inicial, l’equip de Joaquim Gala també s’enfrontarà demà al Granada (9.00 h) i a l’UCAM Múrcia (16.15 h) amb el repte d’aspirar a un dels sis bitllets disponibles per a la fase final del torneig al febrer i acompanyar l’amfitrió València Basket i el vigent campió Barça, que ja esperen. «Creiem que tenim opcions de classificar-nos. És una experiència xula, que no passa gaires vegades a la vida i volem aprofitar-la per progressar. Els nens ho tenen inculcat», assegura l’entrenador.
Gala fa una anàlisi del grup A, on han quedat enquadrats els gironins, conscient de la dificultat de trobar-se el Reial Madrid en el camí: «Ens fa molta il·lusió debutar contra ells. Madrid i Barça són els equips que s’emporten cada any les Minicopes, però tenim possibilitats. Les expectatives són bones. Tenim ganes de fer un bon paper a la Minicopa i ser a la fase final del febrer».
El Bàsquet Girona és dels pocs clubs que compta amb una base 100% del territori. Tots els jugadors de l’equip que disputaran la Minicopa són gironins. «Hi ha clubs que, fins i tot, incorporen jugadors per disputar la Minicopa i no presenten la seva plantilla habitual. Nosaltres som els que som tot l’any, gent de la casa que vol seguir treballant i millorant», apunta Gala mentre treu pit del «talent que hi ha a les comarques gironines». «Volem contribuir en la millora d’aquests jugadors i intentar que, si tenen possibilitats, arribin a ser professionals o al seu màxim nivell. És així des del primer dia que es va fundar el club. Comptar amb els jugadors de la província de Girona era una premissa per a en Marc (Gasol)», afegeix.
En aquest sentit, la Minicopa és el torneig ideal per reivindicar-ho. «Segur que ens servirà per veure les millores dels jugadors, però també les del club. Intentem progressar al màxim per ser millors cada temporada», comenta. L’equip de Joaquim Gala que viatja avui a primera hora a València està format per Blai Aran, Niels Heitbrink, Lluís Masferrer, Alex Álvarez, Biel Regincós, Joel González, Biel Giralt, Martí Vilardell, Marco Acquati, Pol Llorens, Pau Sañé i Nil Cáceres.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”