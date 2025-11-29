Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Derrota dolorosa del SHUM a la pista del Rivas, un rival directe (5-4)

Els gironins remunten tres vegades però veuen com els madrilenys s'enduen la victòria amb una falta directa i un penal

Una acció d'arxiu de SHUM en el partit contra el Liceo

Una acció d'arxiu de SHUM en el partit contra el Liceo / Liceo

Gerard Ullastre

Girona

L’esport, a voltes, és cruel, i avui ho ha estat pel SHUM que ha perdut a la pista del Rivas (5-4). Els de Maçanet de la Selva s'han des desplaçat fins a Madrid per disputar un partit clau per la permanència contra el Rivas, però la moneda no ha sorti cara. Malgrat que els locals s'han avançat fins a tres ocasions al marcador, els gironins no van llençat mai la tovallola, fins i tot quan l’electrònic semblava que havia de fer minvar les esperances dels selvatans. Roger Presas, en dues ocasions, Xavi Gurri i Gerard Oviedo han situat un 3-4 favorable als de Jordi Garcia entrada la segona part. Tot i això, la figura de Martín Llorente, amb tres gols, ha estat clau per a decantar la balança amb una diana de penal després que Pablo Río fes el 4-4 de falta directa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents