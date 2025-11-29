Derrota dolorosa del SHUM a la pista del Rivas, un rival directe (5-4)
Els gironins remunten tres vegades però veuen com els madrilenys s'enduen la victòria amb una falta directa i un penal
Gerard Ullastre
L’esport, a voltes, és cruel, i avui ho ha estat pel SHUM que ha perdut a la pista del Rivas (5-4). Els de Maçanet de la Selva s'han des desplaçat fins a Madrid per disputar un partit clau per la permanència contra el Rivas, però la moneda no ha sorti cara. Malgrat que els locals s'han avançat fins a tres ocasions al marcador, els gironins no van llençat mai la tovallola, fins i tot quan l’electrònic semblava que havia de fer minvar les esperances dels selvatans. Roger Presas, en dues ocasions, Xavi Gurri i Gerard Oviedo han situat un 3-4 favorable als de Jordi Garcia entrada la segona part. Tot i això, la figura de Martín Llorente, amb tres gols, ha estat clau per a decantar la balança amb una diana de penal després que Pablo Río fes el 4-4 de falta directa.
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026