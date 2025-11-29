Dos gols in extremis donen una victòria agònica al Palamós davant el Figueres (2-1)
Els baix-empordanesos s’enduen el triomf en el duel entre dos històrics del futbol gironí amb les dianes de Nil Moyano i Pau Ramos
El Palamós s'endú una victòria agònica en el derbi empordanès contra el Figueres, un duel entre dos històrics del futbol gironí. El partit ha estat marcat per la igualtat, ja previsible, perquè tots dos equips arribaven separats per només un punt a la classificació. La primera part ha estat travada i amb poques ocasions. Tant Palamós com Figueres s’han mostrat imprecisos, i el joc no ha trobat continuïtat. Així i tot, en els últims cinc minuts del primer temps els visitants han aprofitat un córner favorable i després d’una acció embolicada dins l’àrea, amb diversos rebots entre defenses i davanters, la pilota ha caigut als peus de Joel Casado, que ha superat el porter palamosí.
A la represa, els tres canvis introduïts pel tècnic Carles Polvillo, han donat aire a l’equip que ha sortit decidit a capgirar el marcador. El Palamós ha anat a totes i ha generat nombroses ocasions, però el porter figuerenc, Nacho Ferretti, ha sostingut els seus amb intervencions de molt mèrit. El partit s’ha obert, i el Figueres també ha disposat d’opcions per ampliar la distància, però els dos porters han mantingut els seus equips dins del duel.
Quan semblava que el 0–1 seria definitiu, una centrada rasa ha estat rematada per Nil Moyano, que ha fet l’empat i ha encès l’estadi en l’últim minut de xoc. Amb l’empenta del gol, el Palamós ha continuat buscant la remuntada i, només dos minuts després, una nova centrada lateral mal refusada pel porter figuerenc ha estat aprofitada per Pau Ramos, que ha enviat la pilota a la xarxa i ha culminat un triomf agònic per als del Baix Empordà. Amb el 2-1 al marcador hi ha hagut una petita trifurca que li ha acabat costant l’expulsió a Ferron.
