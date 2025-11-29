Un Palamós-Figueres allunyat de l’èxit passat
El degà del futbol català i el conjunt de l’Alt Empordà van encadenar vibrants derbis gironins del 1989 al 1993 a la Segona Divisió
Van ser quatre temporades que ara queden molt lluny, però que alguns nostàlgics recordaran aquesta tarda, coincidint amb el Palamós-Figueres (17 hores). El partit ja no correspon a la Segona Divisió, com passava llavors, sinó que es disputa amb els dos clubs a la Primera Catalana. Abans, Palamós i Figueres aixecaven passions; però ara pateixen. L’enfrontament, malgrat tot, assegura fortes emocions.
A la gespa no hi seran Gratacós, Moratalla, Cándido, Quique Yagüe, Tab Ramos, Altimira, Jordi Condom, Luis Cembranos, Lima, Orejuela o Vílchez. A les banquetes tampoc no s’asseuran Peiró, Waldo Ramos, D’Alessandro, Roberto Álvarez, Juanjo Díaz o Pichi Alonso. Ara al damunt del terreny de joc els protagonistes seran Sergio Garcia, Oussama Ouchen, Pau Ramos, Valentin Caminos, Albert Genís, Nil Banega, Joel Casado o Javier Ferrón, dirigits per Carlos Polvillo i Jordi Grabulosa.
Un punt de diferència
En la classificació, al Palamós i al Figueres els separa un lloc i un punt de diferència. El degà del futbol català és sisè amb 15 punts, mentre els figuerencs són setens amb 14. La categoria està dominada pel Juventus-Lloret i l’Argentona, ambdós amb 21, en llocs d’ascens i promoció, respectivament. El tercer és el Banyoles, que optaria a una possible promoció, amb 17.
I les dinàmiques, què expliquen? El Palamós fa tres partits que no guanya (derrotes a Tossa i Torroella i empat amb el Banyoles); el Figueres, ve de guanyar un mes després contra el Sant Jaume de Llierca i suma un 4 de 6 amb el nou tècnic, amb empat a camp del líder inclòs.
