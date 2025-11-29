Roberto Íñiguez: "Hem de vigilar el joc a camp obert del Lugo"
L’entrenador gironí avisa de les dificultats de l’Ensino Lugo, en un duel on l'Spar Girona buscarà refer-se de la primera derrota a l'Eurolliga davant el Bourges.
L’Spar Girona rep demà (13:00 h) a Fontajau el Ensino Lugo en la vuitena jornada de lliga, per refer-se després d’una setmana exigent que ha deixat la primera derrota a l’Eurolliga de les gironines a la pista del Bruges (69-63). Malgrat tot, al davant es veuran les cares amb l’equip gallec, que ha començat la temporada de la millor manera. L’equip de Lugo actualment són cinquenes amb un balanç de cinc victòries i dues derrotes; és a dir, tan sols duen una victòria menys que les gironines, i per això el duel que les espera ben segur que serà de màxima exigència.
Pel que fa a l’estat de l’equip després del desgast del partit entre setmana, el tècnic de l’Spar, Roberto Íñiguez, ha destacat que “estem acostumats a aquesta dinàmica”. No obstant això, ha explicat que les jugadores van arribar “cansada després d’un partit amb un nivell de contacte molt alt, a vegades excessiu”, i que “aquests dies hem treballat per preparar el partit, sense passar-nos de rosca perquè demà estiguin el millor possible”. També apunta que l’equip es troba bé, tot i continuar amb la baixa de Laura Quevedo, que tot i estar “evolucionant” ha pogut treballar de manera individual. Sobre el seu retorn, afegeix que dependrà de les sensacions: “Hem d’anar dia a dia. És cert que ha millorat; aquests últims dos o tres dies ja no està tan impedida com quan ni podia caminar”. Però sent conscient que “cal tenir paciència i veure quan pot començar a incorporar-se amb el grup”.
De cara a les rivals de demà, Íñiguez ha posat el clau en mantenir la identitat de l’equip: “Primer hem de jugar al nostre millor bàsquet, seguir la nostra idea amb constància i perseverança”. Al mateix moment, també ha avisat dels punts forts del Durán Ensino, explicant que “cal cuidar moltíssim el seu joc a camp obert quan no anotes, després de rebot o de robada. L’Alicia Flórez ataca molt la pintura. I la Giomi, quan corre la pista, és una de les millors de la lliga perquè és rapidíssima i molt mòbil”. Per això, ha subratllat la importància de protegir la zona i mantenir una defensa sòlida i pacient: “És un equip que té molt clar el que fa, i hem de tenir el focus posat en això. A partir d’aquí, si la nostra qualitat ofensiva és millor, tots aquests riscos es minimitzen”.
Al tècnic també se li ha preguntat per a les rivals en la següent ronda de l’Eurolliga (Schio, Carolo i Galatasaray), però ha deixat clar que “hem d’estar centrades en demà. Després ve el Jairis, després l’IDK; per tant, és un calendari molt dur i no hem de pensar en l’Eurolliga”. Així i tot, ha reconegut que la segona fase europea suposarà un gran repte: “Puc dir que els rivals seran molt durs i que serà una fase on el nivell i l’exigència augmentaran. Jugar cada partit serà màxim nivell”, concloïa.
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026