El Girona B es retroba amb la victòria i acaba amb nou contra el Sant Andreu (2-1)
El filial guanya cinc jornades després gràcies als gols de Salguero i Garrido en la primera meitat tot i acabar patint per les expulsions de Raúl i Miranda
Lluc Perich Pérez
El club plantejava el duel com un «diumenge de partidàs» i, després de cinc jornades sense guanyar, el Girona B s'ha retrobat amb la victòria clavant un 2-0 al Sant Andreu, dissenyat per pujar. El filial ha tret caràcter en un sòlid primer temps amb gols de Salguero i Garrido, aquest de penal, i ha resistit en una segona meitat que controlava fins a la segona groga de Raúl. Amb un bon gruix de peces clau convocades per Míchel, el triomf té encara més mèrit i torna l’equip, imbatut a Vidreres, a zona de promoció.
La feina s’ha encaminat en una primera meitat on, tot i acabar dos gols per sobre, el filial no ha dominat de la manera que sol fer-ho a Vidreres. El Sant Andreu ha sabut superar la pressió gironina triangulant des del darrere, però era trepitjar tres quarts de camp i la llum s’apagava. La més clara dels visitants ha estat per un ex Girona B, Guillem Naranjo, que al 12’ ha obligat Puig a intervenir després d’anticipar Salguero. El jove central arribat el setembre ha sigut, justament, qui ha avançat els de Quique Álvarez quan més incòmodes estaven, amb una rematada creuada a córner de Ferran que Iñaki Álvarez ha vist massa tard (24’).
Després d’uns minuts d’intercanvi de cops, el filial ha arribat a l’afegit bolcat al davant, tal com era d’esperar amb l’onze ofensiu que plantejava avui Álvarez. Carles Garrido, de fet, ha aprofitat un mal rebuig d’Iñaki a xut de Shin per enviar la pilota dins, però l’assistent ja havia indicat córner. El punta s’ha quedat amb ganes de gol i, a la següent, ha aconseguit un penal decisiu (no n’hi havien xiulat un de clar el primer quart d’hora): Martínez s’ha desentès de la pilota per frenar el davanter, que l’havia superat amb un barret i encarava porteria. El llançament del ‘9’ no ha estat el millor, però ha tingut sort que Iñaki, que havia endevinat la direcció, ha ajudat la bola a entrar quan la volia treure amb el puny.
El segon cop ha arribat a molt bona hora pel Girona B, que en la represa ha pogut jugar amb el doble coixí de gols a favor. Shin potser ho ha fet massa en el primer atac del filial, on se l’ha jugat tot sol tot i tenir Garrido a un costat. Sarasa encara ho provaria des de la frontal abans no es compliquessin les coses amb la segona groga a Raúl, que ha descarregat la ràbia després d’una falta no assenyalada sobre Shin.
El filial es quedava sense l’únic migcampista pur que tenia al camp i Álvarez va reaccionar amb canvis per posar línia de tres amb Miranda i múscul amb el juvenil Zakarya. Tocava treure les urpes i el Girona B ha sabut fer-ho fins a un afegit de bojos: Gol mal anul·lat al Sant Andreu per unes mans que no ho eren (toca al pit de Vallès), segona groga a Arenzana per acabar el matx amb nou, gol en pròpia de Miranda intentant rebutjar la falta, i xiulet final per a una victòria necessària i que eleva els ànims dels gironins.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona
- Projecten un parc solar a Torrent de la mida de 17 camps de futbol