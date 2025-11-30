L’Olot es retroba amb la victòria després de quatre jornades sense guanyar (2-0)
Les dianes de Rubén Enri i de Marc Mas a la primera meitat donen el triomf als garrotxins davant el Castelló B
L’Olot torna a somriure amb la victòria aconseguida, aquesta tarda, al Municipal després de quatre jornades consecutives sense guanyar. Els de Roger Vidal han sortit decidits pel triomf des del primer minut, generant ocasions clares que la defensa rival i el porter han aconseguit neutralitzar. Tot i això, l’impuls inicial garrotxí ha tingut premi ben aviat, Rubén Enri ha inaugurat el marcador al primer quart d’hora. Amb l’1–0, els olotins han continuat insistint i, després de diverses arribades, ha acabat caient el segon. Arran d’un córner, la pilota ha quedat morta dins l’àrea i Marc Mas l’ha enviat al fons de la xarxa per ampliar distàncies abans del descans. A la represa, els garrotxins han sabut gestionar l’avantatge i sense encaixar cap gol han certificat una victòria molt important que els dona aire per respirar més tranquils.
