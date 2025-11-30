A l'Spar Girona no li cal brillar per seguir col·leccionant alegries (87-65)
L’Uni, tot i funcionar a batzegades, va de menys a més per desempallegar-se amb claredat d’un Ensino Lugo massa erràtic
Un dia més a l’oficina per a l’Spar Girona, que tot i no brillar i durant una bona colla de minuts lluny de la seva millor versió, ha acabat derrotant amb claredat un Ensino Lugo que ha estat tou i massa erràtic (87-65). L’Uni ha funcionat a batzegades, combinant guspires d’inspiració i moments per amagar-se sota terra, però sempre ha dominat el marcador mentre que el rival mai s’ha arribat a creure que li podia fer mal. Després del descans, la pel·lícula ha canviat i l’equip s’ha retrobat, abraçant el domini de Coulibaly, autora de dobles figures (17 punts i 11 rebots) i amb cinc jugadores que han superat el llindar dels 10 punts. Amb Guerrero cada vegada més consolidada, sumant-hi l'aportació positiva (i cada vegada més habitual) d’Amihere i l’habitual aportació de Canella, les gironines han sumat una victòria important pocs dies després de perdre a l’Eurolliga i tot just a les portes d’unes setmanes de vertigen amb rivals d’entitat que posaran a prova l’estat físic i mental, així com les aspiracions del vestidor. Fontajau ha acabat celebrant la victòria i també xiulant els àrbitres, que al darrer quart han acabat amb la paciència de Roberto Íñiguez, que se n’ha anat abans d’hora expulsat després de protestar una clara falta sobre Holm.
Plantar-se al descans amb 14 punts a favor (39-25) sempre és una bona notícia. Però l’Uni, potser castigat pel desgast físic d’un calendari gens empàtic, ha estat víctima de les seves desconnexions, pèrdues i badades i ha funcionat a batzegades. L’Ensino és un rival incòmode, amb prou caràcter i qualitat com per justificar la notable temporada que està protagonitzant fins ara. Ara bé, tot i moments de coherència, a Fontajau ha decidit abandonar l’encert. S’ha fet un tip d’errar bàsquets fàcils, a priori. No ha aprofitat els tirs lliures (només 1 de 6 en els dos primers quarts) i tan sols Alicia Florez (10 punts) tirava del carro quan les seves més ho necessitaven. Només que les visitants haguessin premut l’accelerador, la balança hagués estat més equilibrada. Però l’esport no hi entén de suposicions i molt menys de condicionals. I la realitat és que l’Spar Girona ha abraçat el triple (4 en un tres i no res) per començar manant aviat, abans que dues pèrdues innecessàries obliguessin Íñiguez a demanar el primer temps mort. El 16-10 d’aleshores s’ha anat engreixant; però no pas perquè les gironines fessin aquell bàsquet vertical, alegre i de quirats que l’identifica. Sinó perquè la qualitat, superior en el bàndol local, s’ha acabat imposant davant un rival massa erràtic i incapaç d’aprofitar les seves oportunitats. Amb 21-14 al tancar el primer acte, les diferències s’han engreixat perquè al segon quart l’Uni ha defensat amb ungles i dents, però també perquè al Lugo se li ha fet de nit. S’ha passat una bona colla de minuts amb només 2 punts anotats; fins a la màxima diferència, el 36-16 després d’un bàsquet de Coulibaly. Un parcial de 0-6 ha reactivat l’Ensino, que tot i no carburar, ha arreglat un xic el panorama i s’ha plantat al descans encara lluny, però amb símptomes vitals. L’Uni es connectava a estones, però trobava a faltar Holm, lluny de la seva millor versió. Jocyte, tot i acumular 9 punts, semblava obsessionada amb els triples (3 de 12 al final del duel en aquest apartat), mentre que la bona nova era que Amihere i Canella, sortint de la banqueta, aportaven múscul i punts.
Els triples de Florez i Tate no han espantat la parròquia local perquè el Lugo, tot cor, ha continuat ben lluny d’acostar-se en el marcador en un tercer quart liderat per Coulibaly, poderosa sota l’anella, diferencial i molt ben acompanyada per Carolina Guerrero. La catalana ja no és cap sorpresa; és una peça cada vegada més valuosa en aquest equip i ho confirmen actuacions com les d’avui, en què anota per fora i també per dins i no s’arruga davant qualsevol situació. S’hi ha afegit el despertar de Klara Holm, durant massa minuts desapareguda, però que ha irromput amb 5 triples consecutius quan el partit, veient el tarannà, semblava bastant encarrilat (62-39).
El suspens ha arribat amb un parcial de 0-9 entre els dos darrers quarts, però Íñiguez ha estat murri i àgil; ha mogut fitxa a temps per donar entrada a Coulibaly, avui un factor diferencial. La malià ha manat al damunt del parquet i allà hi ha trobat Amihere, també destacada en l’últim període. Amb tot dat i beneït, ha arribat l’expulsió del tècnic de l’Uni, que ha protestat una clara falta sobre Holm. El públic de Fontajau, encès per la decisió, ha celebrat cada punt amb ràbia i el marcador s’ha anat enfilant fins al 85-63 definitiu. Una nova victòria per a l’Spar Girona, consolidat a la part alta de la classificació.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona
- Projecten un parc solar a Torrent de la mida de 17 camps de futbol