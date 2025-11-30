Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Stuani s'estarà un mes de baixa per lesió

Els problemes al soli deixaran fora de combat l'uruguaià fins l'any que ve

Stuani després de marcar a l'Oviedo.

Stuani després de marcar a l'Oviedo. / David Borrat (EFE)

Les molèsties al soli que arrossegava Cristhian Stuani han derivat finalment en una lesió més important del que semblava. El Girona ha informat aquest vespre que el davanter uruguaià pateix una ruptura al soli de la cama esquerra i s'estarà de baixa quatre setmanes. Això fa que el capità blanc-i-vermell no torni a jugar el que queda d'any i estigui fora de combat ja fins al 2026. Sense Stuani, i tampoc Portu, Míchel es queda amb Vanat i Abel Ruiz com a davanters centres. Avui contra el Madrid, el tècnic ha convocat Juan Arango, del filial.

