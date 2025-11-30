Stuani s'estarà un mes de baixa per lesió
Els problemes al soli deixaran fora de combat l'uruguaià fins l'any que ve
Les molèsties al soli que arrossegava Cristhian Stuani han derivat finalment en una lesió més important del que semblava. El Girona ha informat aquest vespre que el davanter uruguaià pateix una ruptura al soli de la cama esquerra i s'estarà de baixa quatre setmanes. Això fa que el capità blanc-i-vermell no torni a jugar el que queda d'any i estigui fora de combat ja fins al 2026. Sense Stuani, i tampoc Portu, Míchel es queda amb Vanat i Abel Ruiz com a davanters centres. Avui contra el Madrid, el tècnic ha convocat Juan Arango, del filial.
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d'SMS al dia per a ciberestafes
- La condemna a Jordi Pujol
- Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona