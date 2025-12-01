Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hollanders es queda un mes més a Fontajau

El Bàsquet Girona i l'exterior neerlandès han arribat a un acord per ampliar el contracte que els uneix

Hollanders durant el Girona-UCAM Múrcia l’octubre passat.

Hollanders durant el Girona-UCAM Múrcia l’octubre passat. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Girona

El Bàsquet Girona ha anunciat aquest matí que Sander Hollanders es queda un mes més a Fontajau. Tal com va avançar Diari de Girona, el club i l'exterior neerlandès han arribat a un acord per ampliar el contracte temporal que els uneix i que expirava el passat 29 de novembre quan es complien dos mesos exactes de l'anunci de la seva arribada. L'escorta continuarà a l'equip gironí, com a mínim, fins al 29 de desembre.

La baixa de Maxi Fjellerup, la qual s'està allargant més del compte perquè no acaba de fer net de les molèsties al turmell dret, ha provocat que el Bàsquet Girona s'asseguri la continuïtat de Hollanders per a més temps del previst. També ho ha vist bé Moncho Fernández, que d'aquesta manera té la garantia de poder mantenir el nivell als entrenaments.

Hollanders ha disputat sis partits amb el Bàsquet Girona, en els quals ha obtingut una mitjana de 2,2 punts i 1,2 rebots en sis minuts. La seva actuació més destacada va ser contra l'UCAM Múrcia a Fontajau, on va fer 10 punts i 4 rebots en gairebé 17 minuts al parquet.

