Hollanders es queda un mes més a Fontajau
El Bàsquet Girona i l'exterior neerlandès han arribat a un acord per ampliar el contracte que els uneix
El Bàsquet Girona ha anunciat aquest matí que Sander Hollanders es queda un mes més a Fontajau. Tal com va avançar Diari de Girona, el club i l'exterior neerlandès han arribat a un acord per ampliar el contracte temporal que els uneix i que expirava el passat 29 de novembre quan es complien dos mesos exactes de l'anunci de la seva arribada. L'escorta continuarà a l'equip gironí, com a mínim, fins al 29 de desembre.
La baixa de Maxi Fjellerup, la qual s'està allargant més del compte perquè no acaba de fer net de les molèsties al turmell dret, ha provocat que el Bàsquet Girona s'asseguri la continuïtat de Hollanders per a més temps del previst. També ho ha vist bé Moncho Fernández, que d'aquesta manera té la garantia de poder mantenir el nivell als entrenaments.
Hollanders ha disputat sis partits amb el Bàsquet Girona, en els quals ha obtingut una mitjana de 2,2 punts i 1,2 rebots en sis minuts. La seva actuació més destacada va ser contra l'UCAM Múrcia a Fontajau, on va fer 10 punts i 4 rebots en gairebé 17 minuts al parquet.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta