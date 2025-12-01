Montilivi supera els 14.000 espectadors per cinquena vegada
Els 14.005 aficionats que van anar diumenge al Girona-Reial Madrid representen el cinquè millor registre de la història moderna a l’estadi
El rècord de seguidors el té el partit contra els blancs del curs 2023/24 (14.184)
Per cinc espectadors, el Girona-Reial Madrid de diumenge a Montilivi, va entrar a la història. Perquè gràcies a cinc aficionats, l’assistència va superar les 14.000 persones i aquesta no és una dada banal, no és fàcil veure números com aquests a l’estadi. De fet, en sis anys a Primera, només s’han superat els 14.000 assistents cinc vegades, l’última, el cap de setmana passat en l’empat (1-1) contra els homes de Xabi Alonso.
Parlem de la història moderna del Girona, perquè està escrit que l’agost de 1970, quan es va inaugurar l’actual instal·lació en un amistós contra el Barça, hi van anar 25.000 persones. I en aquesta història moderna, només cinc partits han creuat la barrera dels 14.000, en un camp que ara té capacitat per a poc més de 14.600. El ple absolut es resisteix, i això que diumenge el club havia anunciat que les entrades estaven esgotades i que només hi hauria disponibles les que poguessin alliberar els abonats. Més de mig miler no van anar al partit ni van posar a la venda la seva localitat.
De moment, la millor entrada d’aquesta història moderna a Montilivi és la que es va registrar la temporada 2023/24 contra el Reial Madrid (0-3), amb 14.184 ànimes. Aquell registre va superar el que fins aleshores era el màxim, els 14.158 aficionats que van anar a veure el partit de Copa també contra l’equip blanc la campanya 2018/19 (1-3). El tercer millor registre torna a ser la temporada 2023/24, en una tarda històrica: la de la victòria contra el Barça el 4 de maig de 2024 (4-2) que va classificar de manera matemàtica l’equip de Míchel per a la Lliga de Campions. Ho van presenciar en directe 14.090 seguidors, l’últim cop que es superaven els 14.000 assistents fins diumenge. La visita del Barça la temporada 2018/19 (0-2) va posar a l’estadi 14.021 persones, setze més que les del partit de diumenge.
L'any del debut
La temporada 2017/18, la del debut del Girona a Primera, l’estadi tenia menys aforament perquè no s’havia col·locat encara la grada provisional que hi ha al damunt del bar de gol sud. Per això les visites del Barça i del Madrid es van quedar força enrere, amb 13.305 i 13.383 espectadors, respectivament. La històrica estrena contra l’Atlètic de Madrid l’agost de 2017 va dur a les grades de Montilivi 11.511 aficionats (2-2).
La bona assistència d’espectadors de diumenge trenca una dinàmica a la baixa aquesta temporada a l’estadi, que ja s’arrossegava de la segona volta del curs anterior. De fet, abans del partit contra el Madrid, s’havia registrat una assistència de 10.050 seguidors coincidint amb l’1-0 contra l’Alabès, en l’anterior partit del Girona com a local. Anteriorment l’Oviedo havia portat 11.120 assistents a la instal·lació. Abans d’acabar l’any el Girona només té un partit més a casa, contra l’Atlètic de Madrid (diumenge 21, 14h).
