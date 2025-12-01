El sisè Dakar de Pau Navarro amb 21 anys
El pilot de Llagostera presenta el seu vehicle Taurus amb el qual participarà, a partir del 3 de gener, a la nova edició del raid més dur
El pilot llagosterenc Pau Navarro Ferrer va presentar oficialment el passat dissabte el seu vehicle Taurus amb el qual participarà en la categoria Challenger del Rally Dakar el 3 de gener de 2026. A poc més d’un mes d’un mes de la carrera més dura del món, el gironí repetirà amb el mateix model amb el que va competir l’any passat, encara que incorpora algunes modificacions que encara no ha pogut provar.
Amb 21 anys, Navarro disputarà el 2026 el seu sisè Rally Dakar, després de guanyar la seva última participació al Rally de Marroc i proclamar-se subcampió del món, juntament amb el seu copilot, el fornellenc Jan Rosa, de 24 anys.
El Rally Dakar se celebrarà del 3 al 17 de gener a l’Aràbia Saudita, amb un recorregut de 8.000 km, inclosos els 4.900 km d’etapes cronometrades, que es completaran al llarg d’un gran circuit amb sortida i arribada a Yanbu. En ambdós costats del dia de descans a Riad, les dificultats s’han distribuït de forma uniforme i a un nivell molt exigent.
«Cada any està sent un rally més dur i en aquest trobarem moltes pedres, cosa que m’agrada, però també m’agradaria que hi hagués més dunes, és un balanç complicat de trobar. Juntament amb el meu copilot Jan Rosa hem après molt i en alguns moments també una mica de mecànica per això crec que aquest any hi anem amb força experiència. De pedres serà com repetir les pedres de fa dos dakars que ja hi va haver molts problemes amb les punxades i tocarà recordar el ritme que fa falta portar», va comentar el pilot de BBR Motorsports, Pau Navarro. Per la seva part, JanRosa va afegir que «farà falta gestionar bé el ritme i crec que enPau i jo com que som força tranquils ho portarem bé, serà un Dakar diferent».
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!