Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague Women, Spar Girona - Beretta Famila Schio, del dimecres 10 de desembre hora pendent de confirmació, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins divendres 5 de desembre abans de les 12 hores), dilluns 8 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
