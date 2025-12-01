Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague WomenSpar Girona - Beretta Famila Schio, del dimecres 10 de desembre hora pendent de confirmació, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins divendres 5 de desembre abans de les 12 hores), dilluns 8 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

