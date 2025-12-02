El Bàsquet Girona regala 6.200 bufandes als abonats per celebrar la unificació
L'obsequi es podrà recollir aquest cap de setmana en un estand habilitat a Fontajau abans dels partits del masculí (dissabte) i del femení (diumenge)
El Bàsquet Girona vol celebrar aquest cap de setmana amb tots els seus abonats la unificació segellada l'estiu passat amb l'Uni i per a això regalarà unes 6.200 bufandes als seguidors. Per aconseguir-les caldrà mostrar un codi qr que estarà actiu a l'aplicació a l'estand habilitat a Fontajau abans dels partits contra el Breogán (dissabte, 21h) i l'IDK (diumenge, 18h). Es tracta d'una iniciativa liderada per Marc Gasol com a propietari del club per agrair el compromís dels seguidors en aquesta nova fase del seu projecte. Actualment el Bàsquet Girona té a la vora dels 4.200 abonats del masculí i uns 2.000 en el femení. D'aquests, mig miler ho és de tots dos equips (només els tocarà, però, una bufanda).
La peça és reversible, "un símbol que representa la unió dels dos equips i del sentiment gironí compartit", segons apunta el club en una nota de premsa. D'aquesta manera la bufanda és vermella per un costat pel masculí i negra per l'altre pel femení, "amb la voluntat de sintetitzar d'aquesta manera el relat de la temporada: dos equips, dues veus, un sol sentiment". Segons explica Marc Gasol, "volíem fer quelcom especial per homenatjar la unificació” i reforçar el vincle amb totes les famílies que formen part de Fontajau. El regal té com a lema "Som-hi Girona" i segons apunta el president que sigui una bufanda reversible expressa "que les veus, els colors i sentiments que conviuen a Girona comparteixen un mateix objectiu: animar, estimar el bàsquet gironí i sentir-nos part d’una mateixa comunitat”.
Els abonats podran recollir exclusivament de manera presencial l'obsequi durant els partits del cap de setmana: dissabte el partit contra el Breogán és a les 21h i l'estand habilitat a la Fan Zone obrirà de 18h a 20h; l'endemà el duel Spar Girona-IDK es jugarà a les 18h, i els abonats del femení podran recollir la bufanda també a l'estand habilitat entre les 16h i les 17h. El codi QR estarà habilitat a l’aplicació el cap de setmana. Per això, el Bàsquet Girona recomana tenir l’APP descarregada i actualitzada.
La campanya inclou un vídeo on hi apareixen Moncho Fernández, Roberto Íñiguez, Pep Busquets, Ainhoa López, Marta Canella i Otis Livingston amb la bufanda i repetint els lemes principals, com ara "si hi ha partit, hi ha bufanda". Per la seva banda Marc Gasol apunta que "els abonats estan fent la seva tasca. Estem creixent, és molt imporant que els abonats se sentin part del que passa a la pista, ara que jo ho visc des de la seva perspectiva, han de veure la importancia que té qui segueix els partits des de la grada amb el que passa a la pista".
