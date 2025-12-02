Íñiguez: "No toleraré, i menys a casa, certes decisions ni certa manera de parlar-me al límit de la provocació"
El tècnic de l'Spar Girona, que s'emporta Quevedo, tot i que no creu que tingui minuts, espera un partit "dur i llarg" demà a la pista del Jairis (20.30h)
El tècnic parla, per primer cop, de la seva desqualificació contra l'Ensino per dues tècniques injustes
L'Spar Girona continua amb la seva particular voragine de partit i demà, a l'espera de començar la setmana que ve la segona fase de l'Eurolliga, afronta una jornada intersetmanal de la Lliga Femenina a l'exigent pista del Jairis (20.30). Avui n'ha parlat el tècnic Roberto Íñiguez, que espera un partit "dur i llarg" davant del bloc entrenat per Bernat Canut. La presència de l'exentrenador de l'Uni a la banqueta de l'equip murcià és una incògnita perquè acaba de ser pare. L'Spar s'emporta Laura Quevedo, que continua evolucionant de la lesió que es va fer a la pista de l'Estudiantes, tot i que el mateix Íñiguez ha dit que probablement no tindrà minuts "perquè és massa aviat". "L'objectiu és que estigui amb l'equip i es vagi reincorporant, va millorant, però per les sensacions que té encara és aviat per jugar", ha detallat.
Un dels punts d'interès de la prèvia d'avui era veure la reacció de Roberto Íñiguez després que diumenge fos desqualificat durant el partit contra l'Ensino a Fontajau. Aleshores va anar a la roda de premsa i es va limitar a dir que estava "molt trist" i no va fer més declaracions. Aquest matí ha donat més explicacions sobre el tracte arbitral que rep (sense citar-los), molts cops injust.
"Continuo estant trist, em posen trist algunes coses que veig, cert tracte, coses que no veig normals, però jo no canviaré ni rendiré acatament, continuaré dient el que penso. A la meva edat un és el que és i no pot ser una altra cosa. També veig coses que valoro i aprecio, com el suport del públic, només els puc donar les gràcies, i ho hauríem de dir més, perquè és molt important. També veig el suport del club, l'estima, el suport i la comprensió de les jugadores i l'staff, tenim un bon grup. Jo ja ho dic, tu controla el que pots controlar, però tampoc no soc un robot i no accepto cert tracte i certes decisions, i menys a casa, ni certa manera de parlar-me al límit de la provocació, a veure si saltes, tot i que sé que he de millorar aquestes coses". Íñiguez va ser desqualificat en rebre la segona tècnica a tres minuts del final del partit contra l'Ensino per reclamar una clara falta antiesportiva a Holm.
Sobre el partit de demà ha apuntat que "venen de perdre un duel igualat contra l'Avenida, allà haurem d'estar molt sòlides i concentrades, per tenir opcions de guanyar has d'estar a un gran nivell competitiu". En aquest sentit, ha afegit que "guanyar és molt complicat i a vegades ho donem per fet, competint dimecres i caps de setmana acumules moltes coses i tot es complica encara més. Durant la temporada hi ha alts i baixos, ho hem d'agafar amb naturalitat, estem en el bon camí". Per últim, ha parlat del paper de Berta Ribas i Anna Badosa: "només en puc dir coses bones, ens ajuden molt en el dia a dia, però en aquest equip hi ha molta competència i és difícil jugar i trobar-los minuts".
