Àlex Palou: "Només aniria a l'F1 si em donessin un cotxe per guanyar"
El pilot català (Sant Antoni de Vilamajor, 1997), resident a Girona, es va llançar a l’aventura als EUA el 2020 sense imaginar que arribaria tan lluny. El 2021 va ser el primer espanyol a guanyar el campionat de la IndyCar. Ja acumula quatre títols.
Laura López Albiac
Què se sent veient la seva cara en aquest mític trofeu?
És difícil assimilar-ho. Des de petit, veient les 500 Milles a la tele, el que significava guanyar-les, mai vaig somiar tenir el meu propi espai en aquest trofeu. És superespecial.
S’hi veu afavorit?
Els vaig demanar que em posessin més cabells, perquè veig que cada vegada me’n queden menys (rialles).
Quan començava en les categories inferiors, si li haguessin explicat que tindria aquest palmarès als 28 anys, s’ho hauria cregut?
No, per a res. El meu somni era ser pilot professional, m’era igual si eren cotxes, tractors, camions... Mai hauria pensat que seria pilot de la IndyCar i menys encara quatre vegades campió de les 500 Milles.
Què més es pot fer després d’aquesta gesta?
Sempre es pot més, crec que és la millor part de l’esport en general. En l’automobilisme, puc intentar millorar el cotxe i el meu pilotatge, ser una mica més ràpid, una mica millor en cursa. Aquest any ha sigut molt especial, he pogut guanyar vuit carreres i guanyar el campionat i les 500 Milles, així que crec que durant tota la meva carrera estaré intentant replicar aquest 2025.
En el seu camí cap a la glòria, a qui li deu més?
Al meu pare i a tota la meva família. Des del primer dia, en el meu cinquè aniversari quan em van regalar aquell primer kart, estaven tots allí i sempre han anat a totes les curses que han pogut. Òbviament, ara als Estats Units és més difícil, però la meva família sempre ha estat amb mi. I a la meva dona, fa 10 anys que estem junts i no seria aquí sense ella.
És inevitable preguntar-li per l’F1. El seu nom està constantment en les travesses. Verstappen va dir no fa gaire que, si ell fos al seu lloc, no canviaria el que té als EUA per un futur incert en l’F1… Què opina?
Mai saps el que pot passar en un futur, però estic en una bona posició, tinc una oportunitat que és molt difícil de superar. Per a tots els esportistes, el més important és passar-s’ho bé i això només passa quan guanyes. No perquè l’F1 sigui una competició més rellevant a escala mundial significa que m’ho hagi de passar millor si no guanyo. A més, ja ho vaig intentar i ara, gairebé amb 29 anys, per ser rookie en un altre campionat, potser és massa edat. Estic molt bé on soc, però això pot canviar demà o l’any que ve.
Què el faria canviar d’opinió?
Sobretot si m’ofereixen un cotxe competitiu. Només soc feliç a la pista si puc guanyar o lluitar per victòries. Ja hem vist el cas de Fernando Alonso... Si no tens un bon cotxe, ho passes malament.
Alonso va intentar guanyar les 500 Milles i no ho va aconseguir. Creu que algun dia ho tornarà a intentar?
No ho sé, ell ha dit que no, però crec que ho intentarà una altra vegada. Sé que s’ho va passar molt bé.
I a vostè li falta Le Mans...
Sí, la veritat. És difícil, la resistència és una disciplina completament diferent de la que faig jo. I una cursa de 24 hores, compartint cotxe... Però, bé, ho vaig intentar el 2024, no va ser possible. A veure si l’any que ve puc aconseguir un cotxe. Amb el nostre calendari, escapar-te fins a l’altra punta del món per fer una cursa de 24 hores és complicat, però ho intentaré quadrar.
Es veu corrent el Dakar?
Quan em retiri, sí, perquè és una aventura increïble i molt difícil, però que requereix massa dedicació. El nivell és tan alt que t’hi has de dedicar al 100%.
Com veu el panorama de la IndyCar amb el nou reglament que entrarà en vigor el 2028?
Mai se sap, el que sí que sé és que el cotxe d’ara ens va molt bé, hem pogut guanyar tres campionats seguits; així que per mi, si continués el mateix reglament durant 10 o 15anys més, seria perfecte. Però crec que serà bo per al campionat, un nou cotxe, una miqueta més de tecnologia, més divertit a la vista i que pugui atraure nous fans, nous fabricants, així que anirà bé.
Què troba a faltar d’Espanya?
La família. I el menjar, les croquetes, el fuet... Moltes coses.
Veurà el final del Mundial d’F1 a Abu Dhabi?
És clar, és molt emocionant.
Va ser company de Verstappen en categoria júnior Creu que pot ser campió o Norris ho té controlat?
El que ha fet Max és increïble. Demostra que és un gran pilot. Ha guanyat amb un dels millors cotxes últimament, però aquest any no el té i ha estat patint molt contra el McLaren, que és molt superior als altres. Ha retallat molts punts (92) i ha arribat a l’última prova amb opcions de ser campió, així que òbviament vaig al màxim amb Max.
