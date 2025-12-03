Jairis - Spar Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Jairis i l’Spar Girona que es juga al pavelló Fausto Vicent
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- «Em dona igual» el català
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Ripoll abraça el turisme polític
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona