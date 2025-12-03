Geben: "Necessitem temps per continuar millorant i escalant llocs"
El pivot lituà, que a València va fer 20 punts i capturar 10 rebots, confia mantenir els números per ajudar l'equip dissabte contra el Breogán a Fontajau
Vint punts, deu rebots i vint-i-quatre de valoració van ser els números que va signar Martinas Geben en la derrota al Roig Arena contra el València (98-72). El pivot lituà va ser una de les notes positives d'un partit que, tanmateix, no el va deixar satisfet. "Sí, va ser una bona actuació personal i em fa molt feliç, però he de continuar amb aquests números per ajudar l'equip a guanyar", diu Geben que reconeix que l'aturada de la competició ha anat "bé" per desconnectar i per treballar situacions. Dissabte al vespre, el Bàsquet Girona reprèn la competició amb la visita del Breogán a Fontajau (21:00). "És un partit molt important contra un rival més o menys del nostre nivell. He de competir per intentar guanyar", afegeix el lituà.
En aquest sentit, Geben valora el factor que pot suposar jugar a Fontajau. "A casa, som un equip fort i consistent amb el suport dels nostres aficionats. Totes les victòries han estat a Fontajau i, per contra, a fora tot han estat derrotes. El suport extra de l'afició ens dóna energia per guanyar partits". Amb tres victòries en nou jornades, el Bàsquet Girona és catorzè, a un dels llocs de "play-off" i amb dos d'avantatge respecte al descens. "Hem de continuar escalant llocs. Encara tenim temps. No vull fer prediccions atrevides. Encara som un equip molt nou, amb el sistema i amb un entrenador que fa poc que hi és. Necessitem encara temps per continuar millorant i jugar més bé els partits per anar escalant posicions a la classificació", assegura.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Un motorista de 35 anys, en estat molt greu a l'UCI després d'un accident a Maçanet