Meritori triomf del Barça davant l’Atlètic (3-1)

Els homes dirigits per Hansi Flick remunten el cop inicial de Baena

Els jugadors del Barça, celebrant el tercer gol de l’equip. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

En la primera gran nit del nou Camp Nou, el Barcelona va defensar ahir el seu lideratge a LaLiga i va derrotar l’Atlètic de Madrid per 3-1, en un partit en el qual els de Hansi Flick, malgrat ser millors, van patir en els minuts finals per l’embranzida dels atlètics.

Va ser una victòria davant segurament l’equip més en forma d’Europa, que arribava amb set triomfs consecutius. El Barça va dominar fins que les piles de Pedri i de Raphinha van durar, després va patir, però va tirar endavant un partit que necessitava.

En els millors minuts del curs, el Barça se’n va anar al descans amb un 1-1. Va merèixer més, però la seva defensa sempre al límit va permetre que l’equip de Simeone s’avancés en el marcador gràcies a Baena, va equilibrar Raphinha i fins i tot va tenir un penal, fallat per Lewandowski, per anar-se’n al descans per davant en el marcador.

El primer quart d’hora de la segona meitat va ser elèctric. Un partit d’anada i tornada, amb múltiples opcions de gol. En tot cas, el duel era del Barça i Olmo, en una rematada des de dins de l’àrea, va fer el 2-1. La gasolina de Pedri i de Raphinha va arribar fins al minut 74 i al Barça va haver de treballar de valent per signar un exercici de supervivència davant un rival que ja tenia molta dinamita. Almada va tenir una gran ocasió per empatar, però van ser els locals els que van acabar de decidir el partit gràcies a un gol de Ferran quan el duel ja s’acabava.

