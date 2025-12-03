«El meu propòsit no és ser el màxim golejador»
Roger Presas, el jugador d’un SHUM Frit Ravich que és onzè amb 9 punts, és el pitxitxi de l’OK Lliga amb 13 gols en 10 partits
Gerard Ullastre
Malgrat la derrota contra el Rivas d’aquest passat cap de setmana, els de Maçanet estan confeccionant una temporada relativament exitosa tenint en compte que l’any passat van ascendir de l’OK Plata. Gran part d’aquest èxit es deu al fet que el SHUM compta amb el pitxitxi de la competició a les seves files: Roger Presas. El gironí ha materialitzat 13 dianes en 10 partits, essent l’únic jugador -juntament amb Nicolás Ojeda, del Lleida- de la millor lliga del món d’hoquei patins que fa més d’un gol per partit de mitjana.
La temporada passada, Presas ja era un home important per Jordi Garcia, i va acabar la temporada amb una més que digna tercera posició a la taula de golejadors de l’equip. És per aquest motiu que ningú es podia imaginar que un jugador acabat d’ascendir portés més gols que grans jugadors com Ferran Font o Gonzalo Pérez.
El patinador li resta importància a aquestes xifres d’escàndol i les atribueix al bon funcionament de l’equip. Amb la voluntat de no voler-ne fer un gra massa, confessa a Diari de Girona que creu fermament que a mesura que passin les jornades els golejadors dels equips de dalt de la taula el superaran. En aquest sentit, afirma que «el meu propòsit no és acabar la temporada essent el màxim golejador» i afegeix que «l’objectiu és ajudar l’equip a guanyar, i si ho puc fer marcant gols, perfecte». En aquesta mateixa línia, el pitxitxi prefereix centrar l’atenció en el bon funcionament de l’equip, que està «competint a un bon nivell», decantant-se pels èxits col·lectius. El patinador del SHUM està satisfet amb el paper que està fent l’equip fins ara, però lamenta la derrota d’aquest cap de setmana a la pista del Rivas. «És un partit d’aquells que has de guanyar si vols mantenir la categoria», sentencia.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- Ripoll abraça el turisme polític
- La condemna a Jordi Pujol