Amihere s'acomiadarà de l'Spar Girona després del partit contra el València
La jugadora canadenca acaba el contracte temporal el dia 21 i és probable que Bibby torni uns dies abans
Laeticia Amihere esgota els últims dies de la seva estada a Girona. L’aler pivot canadenca de l’Spar s’acomiadarà del club després del partit de lliga conra el València a Fontajau el dia 21. Li queden, per tant, dos duels d’Eurolliga (Schio i Carolo), i tres més de Lliga Femenina (diumenge contra IDK, l’altre cap de setmana a Gran Canària i el darrer davant del València). Amihere, de 23 anys, va firmar un contracte temporal improrrogable per la seva voluntat de tornar a casa, tenir descans, i pensar en la nova temporada a la WNBA. A Girona hi va arribar aprofitant la lesió de Chloe Bibby, tot i que probablement si la MVP del curs passat segueix progressant bé encara tindran l’ocasió de jugar algun partit, com era la voluntat de Roberto Íñiguez, juntes.
Amihere ha sigut una de les jugadores destacades de l’Spar Girona en aquest primer tram de temporada, un encert de fitxatge. Era un valor força segur, tot i que era la seva primera experiència europea. Venia de jugar amb Golden State Valkyries la WNBA, competició que també havia disputat amb Atlanta Dream, l’equip que la va escollir número 8 del Draft de 2023. És, a més, internacional amb Canadà. En aquests tres mesos a Girona ha disputat nou partits de lliga, amb És, auna mitjana d’11,7 punts i 3,7 rebots en 22 minuts de joc. A l’Eurolliga ha aportat fins ara 9,3 punts i 5,3 rebots en les sis jornades de la primera lligueta. Va destacar poderosament contra el Praga a Fontajau, amb 18 punts. I ve de ser una peça determinant en la gran victòria de dimecres a la pista del Jairis, amb 16 punts més.
Torna Bibby
La sortida d’Amihere es compensarà amb l’entrada de Chloe Bibby, l’MVP de la temporada passada, inèdita des de mitjans d’agost, quan una lesió al genoll esquerre la va fer aturar mentre competia a la WNBA amb Indiana Fever (tot i haver iniciat la temporada del debut amb Golden State Valkyries). L’australiana va arribar a Girona el 7 d’octubre, li van fer proves, i comprovat l’abast de la seva lesió va iniciar la recuperació. L’evolució, tot i els alts i baixos habituals en aquestes situacions, és bona. No hi ha una data fixada per al retorn, tot i que si res es força, podria ser abans del 21 de desembre.
D’aquesta manera es faria realitat un desig expressat fa uns dies per Roberto Íñiguez en sala de premsa: que Amihere i Bibby poguessin jugar algun partit juntes per poder anar introduint poc a poc l’australiana als esquemes de l’equip i s’alliberés, en part, de responsabilitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies