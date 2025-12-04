Joan Ferrer: «Estem en un moment molt clau del calendari»
El director esportiu del Bisbal comenta que els pròxims resultats «determinaran la segona part de la Lliga» i veu «factible» la permanència a Segona FEB
Joan Ferrer, director esportiu del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, va repassar un munt de temes que concerneixen l’entitat baixempordanesa en una extensa entrevista als mitjans del club. Durant més d’una hora, va parlar de tot -la base, el femení, el pavelló, l’afició...- i, en especial, de l’equip d’Eric Surís, la pedra angular del projecte. «Estem en un moment molt clau del calendari. Voldríem estar amb una o dues victòries més, seria ideal, però no les tenim i som a la part baixa de la classificació. Ens ve un tram en el qual els resultats determinaran la segona part de la Lliga: podem passar-la amb la motxilla una mica més plena o més buida i amb urgències i necessitats», va comentar.
El Bisbal és penúltim classificat amb dos triomfs i sis derrotes i pròximament s’ha d’enfrontar al cuer Salou (aquest dissabte a les 17:30 h), Spanish Basketball Academy, Mataró, Osca i Sant Antoni per tancar la primera volta. «Veig consolidant-nos a Segona FEB, sí. Ho veig factible amb els nostres jugadors, l’Eric i l’staff. Estan molt capficats en què poden fer per fer més, sobretot la plantilla. També han de pensar en què poden fer per limitar encara més l’oponent. Crec que algun jugador té marge de millora i espero que se n’adoni perquè la Lliga passa ràpid i hem de focalitzar-nos amb els que estiguin preparats per competir al màxim nivell», va dir Ferrer.
En aquest sentit, l’artífex de la plantilla va fer quatre apunts a millorar: «L’equip s’ha de posar les piles a nivell defensiu i hi ha d’haver més duresa al darrere, es podrien evitar tres o quatre cistelles en moments clau amb més concentració. La gent s’ha d’exigir el màxim físicament i estar al màxim nivell, per això vam incorporar Adebayo, una peça física que tots els equips tenien i a nosaltres ens faltava. A part, necessitem una mica més d’encert d’Okeke i Xevi Torrent. Amb això farem un salt important».
Ferrer també va destacar el salt qualitatiu que ha fet el Bisbal aquest curs. «Si ens fixàvem en la resta d’equips, tots éren professionals. La temporada passada, els dos únics equips que no ho érem vam ser nosaltres i el Mataró, els dos que vam anar al play-out. Haver d’estar quadrant els horaris dels entrenaments amb la feina, etc., fa que vagis amb les eines molt justetes per competir a aquest altíssim nivell. La categoria també et marca una mica com t’has d’estructurar per competir amb les mateixes condicions», va destacar. Per al director esportiu, «és molt heavy que el Bisbal estigui a Segona FEB. Hi som i hi volem seguir sent. És molt amunt».
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies