El Bisbal s’exigeix no deixar-se enredar a Salou
L’equip d’Èric Surís, penúltim amb dues victòries, es desplaça a la pista del cuer de la Segona FEB amb els ulls oberts per evitar ensurts
El de dissabte a la tarda a Salou (17.30 hores) no és un partit més per al Bisbal Bàsquet. Els d'Èric Surís, penúltims amb dues victòries, només una més que els tarragonins, desitgen evitar maldecaps i confirmar el seu creixement, per fer un pas endavant en confiança. «L’aturada ens ha anat bé. Ens ha permès tenir algun dia lliure per recuperar, concretament tres, i la resta hem entrenat en doble sessió o una; però han estat jornades de qualitat. Ja es diu, que és com una mica de pretemporada per continuar treballant coses i bonificant estructures», reflexiona el tècnic gironí.
Surís sap de les dificultats que amaga el duel. «Espero un Salou amb necessitat de victòria, però nosaltres també la tenim. Els resultats expliquen que passen una dinàmica en què competeixen poc els últims partits, tot i que tenen un potencial molt gran. Per això els considero enganyosos, perquè tenen plantilla per anar cap amunt». El líder de la banqueta del Bisbal destaca, especialment, a Traoré. «Els seus números aquesta temporada són espectaculars. Sense dubte, és dels millors jugadors de la Lliga».
Respecte a l’equilibri entre l’atac i la defensa, Surís creu que «la balança s’aconsegueix persistint. Hi ha més paràmetres que fixar-se en els simples percentatges. Hem de creure molt en la feina que fem i, si és possible, tenir l’exigència de treballar millor encara. Com més real, intens i competitiu entrenis, millor ho faràs en els partits».
Les sensacions, tenint en compte l’exigent calendari que han patit en l’inici de Lliga, són bones. «Anem a més i hem d’anar creixent, perquè això serà llarg».
