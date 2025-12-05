Eric Garcia renova amb el Barça fins al juny del 2031
El central va estar a punt de tornar al Girona just fa un any i actualment és el jugador més utilitzat per Hansi Flick
Eric Garcia (Martorell, Baix Llobregat, 2001) ha renovat el seu contracte amb el FC Barcelona per cinc temporades més, fins al 30 de juny del 2031, segons ha anunciat aquest divendres l'entitat blaugrana.
La firma es durà a terme dijous que vinent, 11 de desembre, a les 13:30h i posteriorment el jugador atendrà els mitjans de comunicació.
Eric Garcia, un producte de La Masia, tenia diferents ofertes per abandonar el club blaugrana, una d'elles procedent del PSG entrenat per Luis Enrique, però ha decidit acceptar la renovació.
I és que es tracta del jugador més utilitzat per Hansi Flick en aquest inici de curs. El jugador català ha aprofitat cada una de les oportunitats que el tècnic li dona.
Quan Jules Kounde va flaquejar al carril dret, l'Eric hi era; quan Araujo o Christensen no comptaven amb la confiança de Flick; el de Martorell es va posar de parella de Pau Cubarsí.
Si Frenkie de Jong, o Pedri, estaven lesionats; Eric García jugava, i molt bé, al mig. Fins i tot ha arribat a ser alineat en un partit (Reial Societat) com a lateral esquerre.
Així que Eric García suma 1.510 minuts, 1.145 a LaLiga i 365 a la Champions, per a un total de 20 partits, en què ha jugat onze vegades com a central, cinc com a lateral dret, tres com a pivot i un com a carriler per l'esquerra.
És el més utilitzat en una llista en què el segon, Jules Kounde, ha jugat gairebé cent minuts menys (1.415) i que la resta està molt per sota quant a participació: Rashford (1.248), Lamine Yamal (1.237), Frenkie de Jong (1.214) i Pedri (1.203).
Eric García és el típic producte del planter blaugrana, però s'ha anat modelant a poc a poc en altres clubs. Va estar tres cursos al Manchester City de Pep Guardiola, on va jugar 35 partits.
Va tornar al Barça l'estiu del 2021 i en una primera etapa no va tenir massa protagonisme, fins que en la temporada 23-24 se'n va anar com a cedit al Girona de Míchel Sánchez.
Allà va ser determinant, ho va jugar tot (31 partits), va marcar cinc gols i va fer un salt de qualitat brutal. El seu rendiment va ser exquisit en una temporada per al record del Girona que es va classificar per primera vegada en la seva història per a la Lliga de Campions.
Malgrat l'interès del Girona a quedar-se'l en propietat, Eric García va tornar per la porta gran. Va jugar 45 partits i va fer cinc gols, alguns tan importants com al Clàssic contra el Reial Madrid. Aquest curs segueix pel mateix camí.
