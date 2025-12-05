Moncho vol allargar la ratxa de triomfs a Fontajau contra el Río Breogán: "És molt important jugar a casa"
El tècnic del Bàsquet Girona alerta que els gallecs són "un dels equips que millor reboteja"
"Els jugadors han arribat sans. Pel que estem veient és una bona notícia, als clubs sempre ens preocupa que puguin tornar lesionats de les seleccions", sospirava Moncho Fernández. L'aturada s'ha desenvolupat sense cap contratemps per al conjunt gironí i això sempre és motiu de celebració, tot i que el temps per preparar el partit d'aquest dissabte contra el Río Breogán (21.00 h) hagi estat just. "Ahir vam entrenar tots junts per primer cop per començar a preparar el partit de demà. Tenim moltes ganes de jugar, competir i tornar a Fontajau", ha dit el tècnic.
Sense Pep Busquets, Nikola Maric, Sander Hollanders, Juan Fernández i Pepe Vildoza, que van anar amb els seus respectius països, Moncho ha destacat la participació de l'equip sub-22 als entrenaments. "Estic agraït als nois del sub-22 perquè ens han facilitat molt la feina durant l'aturada. Estan molt ben entrenats per Xevi Rosselló i l'experiència va ser molt bona. Els tècnics hem estat junts, és una bona manera de fer club. Hi ha molt bons jugadors, són joves. L'ACB és molt exigent però penso que els resultats a la llarga seran bons perquè s'està fent una feina fantàstica", ha apuntat.
Sobre el rival de demà, Moncho ha explicat que "el Breogán està fent una molt bona campanya, també a fora. Han guanyat a Saragossa, Múrcia... Són un rival perillós. Les claus seran moltes, però començarà sobretot pel rebot. El Breogán és un dels que millor reboteja i el primer de la lliga en el rebot ofensiu. Són molt bons, juguen molt bé. Tenen clars els objectius, a part que defensivament fan moltes situacions ràpides i deferents. Hem d'estar preparats per llegir les defenses i fer front a un molt bon equip". Aquest serà el primer partit d'un desembre exigent amb els encontres davant el Reial Madrid i Tenerife: "Només pensem en el proper partit i és Breogán, tenim l'ull posat en aquest partit. Hem de mirar de guanyar, només pensem en aquest partit".
Enfrontar-se al Río Breogán sempre serà especial per a l'entrenador gallec: "Mai oblidaré el primer partit com a entrenador del Girona. Vam començar molt bé i vam perdre per pocs punts. Va ser un partit molt especial perquè vaig debutar a Galícia com a entrenador del Girona, que ara és casa meva".
Alhora, ha donat importància al factor Fontajau. I és que totes les victòries d'aquest curs han estat al pavelló gironí. "És molt important jugar a casa. La gent crida, ens dona caliu, és molt important. No només pel Girona, sinó per tots els equips de la lliga. Jugar a casa és clau", ha comentat.
També ha parlat de l'ampliació del contracte de Hollanders, que "és un jugador que ens està ajudant molt en el dia a dia, no està participant molt als partits però la seva feina és molt important per tenir qualitat als entrenaments i fer front a qualsevol problema que puguem tenir. Estic content per aquesta renovació perquè ens permet tenir 12 jugadors" mentre Fjellerup es recupera de la lesió: "Maxi ha començat un nou tractament i esperem que més aviat que tard torni a la dinàmica de l'equip. Veurem. Som optimistes".
