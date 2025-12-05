El rebot serà la principal arma del Girona a Fontajau
L’equip de Moncho torna a la competició després de l’aturada de seleccions amb la visita d’un Río Breogán que és «perillós i un dels que millor reboteja»
«Els jugadors han arribat sans. Pel que estem veient és una bona notícia, als clubs sempre ens preocupa que puguin tornar lesionats de les seleccions», sospirava Moncho Fernández. L’aturada per les finestres FIBA s’ha desenvolupat sense cap contratemps per al Bàsquet Girona, que va veure com els internacionals Pep Busquets (Espanya), Nikola Maric (Bòsnia i Hercegovina), Sander Hollanders (Països Baixos), Juan Fernández i Pepe Vildoza (Argentiva) se n’anaven amb els seus respectius països. Això sempre és motiu de celebració, tot i que el temps per preparar el partit d’aquest dissabte contra el Río Breogán (21.00 h) hagi estat just. «Dijous vam entrenar tots junts per primer cop i vam començar a preparar el partit de demà. Tenim moltes ganes de jugar, competir i tornar a Fontajau», va dir el tècnic en la roda de premsa prèvia.
D’entrada, el conjunt gironí compta amb avantatge pel fet de jugar al seu pavelló, que s’està fent inexpugnable per als rivals i s’hi han aconseguit celebrar totes les victòries d’aquesta temporada (contra Gran Canària per 85-81, Barça per 96-78 i Coviran Granada per 82-76). Moncho vol allargar la bona dinàmica de Fontajau: ««És molt important jugar a casa. La gent crida, ens dona caliu, és molt important. No només pel Girona, sinó per tots els equips de la lliga. Jugar a casa és clau».
D’altra banda, l’entrenador va alertar dels perills d’un Río Breogán que «ha guanyat a Saragossa, Múrcia...». «El Breogán està fent una molt bona campanya, també a fora. Són un rival perillós. Les claus seran moltes, però començaran sobretot pel rebot. El Breogán és un dels que millor reboteja i el primer de la lliga en el rebot ofensiu (juntament amb el Saragossa). Són molt bons, juguen molt bé. Tenen clars els objectius, a part que defensivament fan moltes situacions ràpides i diferents. Hem d’estar preparats per llegir les defenses i fer front a un molt bon equip».
Aquest serà el primer partit d’un desembre exigent amb els encontres davant el Reial Madrid i Tenerife, a part de Lleida per tancar el 2025: «Només pensem en el proper partit i és Breogán, tenim l’ull posat en aquest partit. Hem de mirar de guanyar, només pensem en aquest partit».
Enfrontar-se al Río Breogán sempre serà especial per al tècnic gallec: «Mai oblidaré el primer partit com a entrenador del Girona. Vam començar molt bé i vam perdre per pocs punts (77-74). Va ser un partit molt especial perquè vaig debutar a Galícia com a entrenador del Girona, que ara és casa meva».
La batalla pel rebot
El Río Breogán ha guanyat tres dels quatre últims partits de lliga, situant-se amb un balanç de quatre triomfs i quatre derrotes que li dona opcions a optar a les places que atorguen un bitllet per a la Copa. L’equip de Luis Casimiro és, juntament amb el Saragossa, el que més rebots ofensius captura amb una mitjana de 13,88. En aquest sentit, avui s’espera una exigent batalla a la pintura perquè el Bàsquet Girona és el líder de l’ACB pel que fa a rebots defensius, superant els 28 de mitjana.
«El que marca poder estar més a prop de la victòria és l’encert en atac. Fer bons tirs, estar encertat i tancar el rebot, aquí estarà la batalla», va avisar Casimiro.
