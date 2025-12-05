Sorteig del Mundial: Espanya somriu en un grup amb Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd
Els de Luis de la Fuente han tingut sort en un sorteig que els porta a jugar a Atlanta, Miami, Guadalajara o Houston. Demà es coneixeran les dates, els horaris i les seus dels partits
Fermín de la Calle
Espanya ja coneix el camí que la pot portar a la segona estrella de campiona del món. En la primera fase, la de grups, els de Luis de la Fuente s’enfrontaran a l’Uruguai, l’Aràbia Saudita i Cap Verd. Tres seleccions assequibles per als de Luis de la Fuente, que són favorits per guanyar el títol i que haurien de passar com a líders de grup, fet que els permetria evitar l’Argentina de Messi, si aquests també lideren el seu grup, fins a la final.
Espanya ha caigut al grup H, igual que al Mundial de Sud-àfrica, i jugarà la primera jornada a Atlanta o a Miami el 15 de juny contra Cap Verd. El segon partit també el disputarà a Miami o Atlanta el 21 de juny davant l’Aràbia Saudita, i tancarà el grup contra l’Uruguai el 26 de juny a la ciutat mexicana de Guadalajara o a Houston. El primer del grup d’Espanya es creuaria amb el segon del grup de l’Argentina, el J, als setzens de final. Un grup que, a més dels de Scaloni, està format per Algèria, Àustria i Jordània. La idea de la Federació era apostar per una seu a Chicago, una ciutat que després del sorteig podria encaixar com a centre d’operacions.
Els de Luis de la Fuente arriben instal·lats en la primera plaça del rànquing de la FIFA amb 1.877,18 punts, amb l’Argentina en segona posició (1.873,33) i la França de Mbappé en tercer lloc (1.870). Anglaterra i el Brasil completen els cinc primers llocs, i el Top 10 el tanquen Portugal, els Països Baixos, Bèlgica, Alemanya i Croàcia. Entre les previsions, Opta dona Espanya com a clara favorita amb un 17% de possibilitats de conquerir la segona estrella de campiona del món, per davant de França (14,1%), on Didier Deschamps deixarà el càrrec de seleccionador després de 14 anys al capdavant. Per darrere apareixen Anglaterra (11,8%), l’Argentina (8,7%), Alemanya (7,1%), Portugal (6,6%) i el Brasil d’Ancelotti (5,8%).
Difícil per al Brasil, França i Anglaterra
El sorteig deixa un grup complicat per al Brasil, que s’enfrontarà al Marroc, Escòcia i Haití. A Alemanya, en el grup E, li han tocat l’Equador, Costa d’Ivori i Curaçao. Tampoc no estan contents els anglesos, que s’enfrontaran a Croàcia, Ghana i Panamà. Ni la França de Mbappé, a qui esperen el Senegal, la Noruega de Haaland i el guanyador de la repesca entre l’Iraq, Bolívia i Surinam. En canvi, al Portugal de Cristiano Ronaldo, sí que li ha afavorit el sorteig: els bombos l’han emparellat amb l’Uzbekistan, Colòmbia i el guanyador de la repesca entre el Congo, Nova Caledònia i Jamaica.
Els amfitrions tampoc no tindran grups complicats perquè en l’A, Mèxic espera Sud-àfrica, Corea i el guanyador de la repesca entre Dinamarca, Macedònia del Nord, Txèquia i Irlanda. Canadà s’enfrontarà al Qatar, Suïssa i el guanyador de la repesca entre Itàlia, Irlanda del Nord, Gal·les o Bòsnia. I, finalment, els Estats Units s’enfrontaran al Paraguai, Austràlia i el guanyador de la repesca que inclou Turquia, Romania, Eslovàquia i Kosovo. Tres grups, per tant, molt oberts.
GRUP A: Mèxic, Sud-àfrica, Corea i Repesca D (Dinamarca, Macedònia del Nord, Txèquia o Irlanda)
GRUP B: Canadà, Repesca A (Itàlia, Irlanda del Nord, Gal·les, Bòsnia), Qatar i Suïssa
GRUP C: Brasil, Marroc, Haití i Escòcia
GRUP D: Estats Units, Paraguai, Austràlia i Repesca D (Turquia, Romania, Eslovàquia i Kosovo)
GRUP E: Alemanya, Equador, Costa d’Ivori i Curaçao
GRUP F: Països Baixos, Japó, Tunísia i Repesca B (Ucraïna, Suècia, Polònia i Albània)
GRUP G: Bèlgica, Iran, Egipte i Nova Zelanda
GRUP H: ESPANYA, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai
GRUP I: França, Senegal, Noruega i Repesca (Iraq, Bolívia i Surinam)
GRUP J: Argentina, Algèria, Àustria i Jordània
GRUP K: Portugal, Uzbekistan, Colòmbia i Repesca (Congo, Nova Caledònia o Jamaica)
GRUP L: Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà
Cerimònia política
La cerimònia del sorteig del Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, que tindrà lloc l’estiu vinent en aquests tres països, es va celebrar al Kennedy Center de Washington, amb la presència del president dels EUA, Donald Trump; la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Al seu costat hi havia el màxim dirigent de la FIFA, Gianni Infantino, en un acte presentat per la model alemanya Heidi Klum i l’actor Kevin Hart.
Abans del sorteig, Infantino va entregar el premi de la pau de la FIFA “a l’honorable” Donald Trump, aprofitant l’atenció de tot el planeta, pendent del que passava a Washington. Un premi que es va concedir després d’emetre un vídeo en què Trump apareixia amb líders com Benjamin Netanyahu. Un guardó que serà anual i que inaugura Trump. Un cop acabada la cerimònia, amb més càrrega política que esportiva, va aparèixer Lionel Scaloni, seleccionador de l’Argentina i vigent campiona, amb el trofeu del Mundial. El sorteig va acumular un retard notable, amb actuacions musicals i sketches en què tot girava al voltant d’un Infantino encantat de conèixer-se. I més de quaranta minuts després que Trump, Sheinbaum i Carney, presidents amfitrions, traguessin les boles de les seves seleccions, el sorteig va començar pròpiament.
