En Directe
Bàsquet Girona - Río Breogán, en directe
Segueix en directe la narració del partit del Bàsquet Girona - Río Breogán que es juga a Fontajau
2Q | (1:04)
La cistella escup la pilota en un llançament de llarga distància de Geben (53-30)
2Q | (2:34)
Anota fàcil Maric a la pintura (52-28)
2Q | (3:24)
Entrada a cistella de Pepe Vildoza (49-28)
2Q | (4:19)
Porta enrere de Pep Busquets! (47-26)
2Q | (5:29)
Temps mort demanat per Río Breogán (42-23)
2Q | (5:29)
Juan Fernández li roba la cartera a Russell i fa una esmaixada (42-23)
2Q | (6:33)
Triple de Pepe Vildoza (38-21)
2Q | (7:23)
Camp enrere de Livingston (35-19)
2Q | (7:41)
Segona falta personal de Livingston (35-17)
2Q | (8:08)
Needham contesta amb un triple el triple de Mavra (35-17)
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
- Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits