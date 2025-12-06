Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

Bàsquet Girona - Río Breogán, en directe

Segueix en directe la narració del partit del Bàsquet Girona - Río Breogán que es juga a Fontajau

Una imatge del Bàsquet Girona

Una imatge del Bàsquet Girona

Veure Galeria

Les imatges del Bàsquet Girona - Coviran Granada / Marc Martí

Actualitzar
Veure més

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
  2. Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
  3. Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
  4. Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
  5. Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
  6. Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
  7. Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
  8. Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits

Els veïns de la Tallada d'Empordà rebutgen la instal·lació de quatre aerogeneradors al municipi

Els veïns de la Tallada d'Empordà rebutgen la instal·lació de quatre aerogeneradors al municipi

L'esquí nòrdic arrenca la temporada amb els circuits d'iniciació oberts en la majoria de les estacions catalanes

L'esquí nòrdic arrenca la temporada amb els circuits d'iniciació oberts en la majoria de les estacions catalanes

L'Escala encaixa un gol a l'últim sospir i es queda amb un pam de nas a Vilassar de Mar (1-1)

L'Escala encaixa un gol a l'últim sospir i es queda amb un pam de nas a Vilassar de Mar (1-1)

Bàsquet Girona - Río Breogán, en directe

Bàsquet Girona - Río Breogán, en directe

El Bisbal no té pietat del cuer i aconsegueix una victòria d’impacte (68-86)

El Bisbal no té pietat del cuer i aconsegueix una victòria d’impacte (68-86)

L'OCDE adverteix que l'efecte total dels aranzels de Trump "encara ha d'arribar" mentre el comerç global es desinfla

L'OCDE adverteix que l'efecte total dels aranzels de Trump "encara ha d'arribar" mentre el comerç global es desinfla

Més de 25.000 treballadors de la indústria porcina catalana, en suspens després d’una setmana de crisi sanitària

Més de 25.000 treballadors de la indústria porcina catalana, en suspens després d’una setmana de crisi sanitària

Els Estats Units i la Xina volen dominar la IA: l’alternativa d’Europa per a un futur democràtic pot estar gestant-se a Espanya (i Barcelona)

Els Estats Units i la Xina volen dominar la IA: l’alternativa d’Europa per a un futur democràtic pot estar gestant-se a Espanya (i Barcelona)
Tracking Pixel Contents