El Bisbal no té pietat del cuer i aconsegueix una victòria d’impacte (68-86)
Els d’Èric Surís ofereixen la millor versió ofensiva de la temporada a la pista del Salou
Gerard Ullastre
El Bisbal no ha fallat i s’ha adjudicat la tercera victòria de la temporada contra un Salou que no ha tingut res a dir davant de l’efectivitat ofensiva dels empordanesos.
Els d’Èric Surís han saltat a la pista amb la voluntat d'enllestir l’encontre el més ràpid possible, sabent que aquest era un partit que no es podia escapar de les mans encara que fos fora de casa. Torrent ha exercit com a líder, i, en aquesta ocasió, a part d’organitzar a l’equip també s’ha erigit com a referència ofensiva. Durant els primers compassos del matx, s’ha jugat al que ha dit el base.
El segon parcial ha continuat amb la tendència del primer. Amb el pas dels minuts, els empordanesos han anat eixamplant l’avantatge de l’electrònic a cop de triple. Per si no n’hi hagués prou, Mikhailov ha tornat a mostrar la seva millor versió, convertint-se en la bèstia negra dels tarragonins a la pintura. D’aquesta manera, el Bisbal ha sabut atacar la cistella dels locals des dels dos fronts més profitosos: la zona dels tres segons; i la llarga distància.
Al llarg de la segona meitat del partit les pulsacions han anat disminuint gradualment. El Salou ha vist impossible remuntar la diferència de 20 punts i els visitants no han volgut anar a fer sang.
Amb la victòria, el Bisbal podrà gaudir del pont de la puríssima amb la consciència tranquil·la del que sap que ha fet els deures, mirant des del sofà l’enfrontament entre el Saragossa i el Mataró - rivals directes dels empordanesos en la lluita per la permanència -.
