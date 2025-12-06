L'Escala encaixa un gol a l'últim sospir i es queda amb un pam de nas a Vilassar de Mar (1-1)
El "pitxitxi" Youssef avança els empordanesos, que juguen més de 20 minuts amb un home menys i reben l'empat al darrer minut d'un temps de descompte etern
L'Escala s'ha quedat amb un pam de nas al Municipal Xevi Ramon de Vilassar de Mar, després de veure com tot l'esforç per lligar una victòria que hauria estat d'or s'ha esfumat en un tres i on res a les acaballes d'un partit que ha estat etern (1-1). Tot i avançar-se amb un gol del "pitxitxi" Youssef i d'aguantar una bona colla de minuts amb un home menys per l'expulsió d'Elián, els locals han acabat igualant el marcador en l'últim sospir. Amb aquest punt, l'Escala allarga la bona ratxa de resultats i continua enfilat a la classificació, però avui ha perdut una gran oportunitat per no només dormir líder, sinó posar pressió al Badalona, amb qui ara empata a 25 punts i que juga demà contra la Fundació Grama.
Balança molt equilibrada durant els primers 45 minuts entre dos equips incapaços de fer-se mal. No s'ha mogut l'electrònic fins al segon acte, quan Youssef ha marcat el 0-1 al minut 63. Hauria pogut caure el segon poc després, amb l'atacant novament com a principal protagonista, però en aquesta ocasió el seu xut enverinat ha trobat l'excel·lent resposta del porter Yehor. El partit ha canviat al 76, quan Elián ha vist la segona targeta groga i ha deixat l'Escala amb deu futbolistes al damunt de la gespa. David Gurillo, el tècnic visitant, ha mogut fitxa amb un doble canvi i el seu equip ha serrat les dents per intentar aguantar l'avantatge. Ho ha aconseguit durant un abona colla de minuts, però el descompte se li ha acabat fent massa llarg. En l'últim sospir, el Vilassar ha aconseguit empatar.
Malgrat el desencís d'última hora, l'Escala continua entonat. Només ha perdut un dels últims 10 partits i ha sumat 8 dels darrers 12 punts en joc. El diumenge de la setmana vinent rebrà el Can Vidalet (12:00 h) amb l'objectiu d'allargar aquesta inèrcia positiva i seguir pugnant per les primeres places de la classificació. Acumula 25 punts, els mateixos que el Cornellà (tercer amb els mateixos partits) i que el Badalona (primer), que jugarà demà.
