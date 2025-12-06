Un nou torneig intercontinental s’endurà Jocyte el curs que ve
La jugadora confirma que s’uneix a Project B, una iniciativa que vol revolucionar el bàsquet
Juste Jocyte, una de les jugadores més destacades de l’Spar Girona, no jugarà a Fontajau la temporada que ve. Ho ha confirmat ella mateixa a través de les xarxes socials: s’uneix a l’anomenat Project B, un nou torneig intercontinental creat per Geoff Prentice (cofundador de Skype) i Grady Burnett (antic executiu de Google i Facebook), amb l’assessorament d’esportistes d’elit com Novak Djokovic o l’exjugadora de bàsquet Candace Parker. L’impacte d’aquesta novedosa competició es fa difícil de predir, però pot condicionar i molt els torneigs de clubs sobretot a Europa. A banda de Jocyte, també s’hi ha apuntat una altra jugadora de la Lliga Femenina Endesa (Leo Fiebich, València).
El problema de Project B és que es disputarà coincidint de ple amb el calendari europeu, i no es trepitjarà, en canvi, amb la WNBA. Es disputarà entre novembre i abril i començarà la temporada que ve. Jocyte, per tant, en principi hauria de complir a Girona tot aquest curs i la seva sortida es produiria a final de temporada. «Estic contenta d’anunciar que m’uneixo al Project B. Estic emocionada per formar part d’aquesta organització que situa el bàsquet femení a nivell mundial», diu la pròpia jugadora lituana en un petit vídeo a les xarxes socials de X que ella mateixa ha retuitejat al seu compte personal. Abans de jugar el torneig, i quan acabi l’estada a Girona, a Juste Jocyte l’espera amb tota probabilitat la WNBA.
Project B posa molts diners sobre la taula i està començant a seduir moltes jugadores. Sophie Cunningham (Indiana Fever) o Janelle Salaün (Praga), en són un parell d’exemples més. El plantejament és que es formin sis equips d’onze jugadores, que anirien a jugar durant una o dues setmanes en diferents emplaçaments d’Àsia, Europa i Amèrica. La seu de l’organització és a Singapur i al darrere hi ha grups d’inversió.
Juste Jocyte, amb només 20 anys, porta una mitjana de 13,7 punts i tres rebots en gairebé 28 minuts de joc en els 9 partits de Lliga Femenina disputats fins ara. A l’Eurolliga, la lituana ha acreditat 14 punts i 3,2 rebots. Va arribar a Girona l’estiu passat procedent de l’Asvel Lió, precisament botxí de l’Uni a l’Eurocup el curs passat. Des del club no s’ha volgut fer valoracions d’aquest cas.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya