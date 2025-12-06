Roberto Íñiguez: "Haurem de fer la nostra millor feina i ser molt sòlides al darrere"
L'equip va recuperant efectius de cara al partit de demà davant l'IDK i al futur
Quevedo podria tenir minuts i Bibby comença a deixar enrrera la lesió que l'ha apartat de les pistes per a demà entrar en l'escalfament i la ronda de tir
L'Spar Girona rep demà (18:00 h) a Fontajau l'IDK Euskotren en la desena jornada de lliga, en un duel directe a la part alta de la classificació. Les gironines arriben després d'un partit molt exigent dimecres a la pista del Jairis, on van haver de remuntar en els minuts finals per acabar enduent-se la victòria (71-77). Tot i les dificultats, l'equip manté un balanç de 8-1 i continua situat en la primera posició. Al davant, però, hi haurà un IDK que ha començat la temporada com un tir, ja que són quartes amb només una victòria menys (7-2) i s'han consolidat com un dels blocs més sòlids del campionat.
Pel que fa a l'estat de l'equip, el tècnic Roberto Íñiguez s'ha mostrat satisfet amb l'evolució del grup comentant que està "bastant content de la situació actual". L'equip està començant a recuperar a les lesionades i per aixó Íñiguez ha comentat que " la Laura (Quevedo) està tornant i la Bibby entrant als entrenaments. A més el técnic ha subratllat que veu a "l'Arica cada dia millor, intentant-ho; només necessita que les coses li comencin a sortir. Ahir ja la vaig veure entrenar amb una mica més de ritme i això és molt important per a ella per començar a trobar-se i ser la jugadora que sabem que pot ser". Tot i que l'equip arrossega alguns cops i molèsties "hem pogut entrenar amb l'equip gairebé al complet, i això és important.
Sobre la recuperació de les lesionades afegia que "Quevedo podria tornar a tenir minuts, hem de veure com acaba l'entrenament d'avui i quines són les seves sensacions, però encara que no estigui al 100%, ja està preparada per ajudar." També ha explicat que Bibby participarà en l'escalfament i en la roda de tir "L'anirem entrant poc a poc, fent un treball progressiu." I ha tancat comentant que Carolina (Guerrero), que ha estat fora per un motiu familiar, s'incorporarà a la sessió de tir de demà al matí "Ha estat on havia d'estar. Demà ja podrà ajudar l'equip i, si no passa res, podrem estar pràcticament al complet". Explicava Íñiguez.
Pel que fa al rival, l'entrenador ha destacat la solidesa de l'IDK, un equip que considera molt ben construït "crec que aquest any han encertat amb el que han fitxat. Tenen dues bases que juguen molt bé per a les altres, i dues jugadores molt fortes en l'1x1 com la Róso i la Paige Robinson, que estan jugant molt bé. També una 3 molt alta com la Zeta, que els dóna versatilitat i capacitat per atacar el rebot. I les dues interiors els aporten ritme i mobilitat". Per això, preveu un duel de màxima exigència, ja que serà un partit "en què haurem de fer la nostra millor feina, ser sòlides al darrere, aguantar els seus 1x1 i tenir molta responsabilitat individual". Concloïa Foto: Roberto Íñiguez, durant un partit; Firma: Aniol Resclosa
