L’Olot no troba la tecla i perpetua el malson a domicili (2-0)
Els de Roger Vidal són incapaços de marcar al camp de l’Andtrax i sumen una nova derrota
Gerard Ullastre
Se li tornen a apagar les llums a l’Olot quan juga lluny de la Garrotxa. Amb la derrota contra els mallorquins (2-0), el conjunt volcànic continua sense saber el que és sumar 3 punts fora de casa. El d’avui ha estat el setè matx consecutiu sense guanyar a domicili.
Els de Roger Vidal sabien que trencar aquesta mala ratxa no seria fàcil, ja que l’Andtrax tan sols havia perdut un partit a casa en tota la temporada. Malauradament pels olotins, s’ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar.
Malgrat els pronòstics desfavorables, l’Olot ha començat amb les piles carregades i la voluntat de sotmetre el rival. Tanmateix, tot i dominar diverses fases del joc, un malentès entre Ballesté i Ayala ha permès a l’Andtrax obrir la llauna en la que era la primera ocasió de perill dels locals. La reacció dels garrotxins ha estat gairebé immediata. Guiu ha rematat una pilota prolongada per Morcillo que ha sortit fregant el travesser. Pocs minuts després, Arumí ha carregat la cama des de la frontal de l’àrea i ha efectuat un xut que no ha aconseguit sorprendre a Ramírez.
Aquestes accions les han recordat els de Roger Vidal quan poc després de la represa, Robert ha introduït a la seva pròpia porteria una pilota refusada pel pal en una acció molt desafortunada. A partir d’aquí els nervis s’han apoderat dels visitants, que han intentat retallar distàncies fins al final, però amb unes imprecisions inexistents abans del segon gol de l’Andtrax.
Tot i el bon joc, l’Olot torna a marxar a casa amb les mans buides. Fora de casa la moneda sempre cau creu.
