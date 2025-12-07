Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Migdia nefast per a Girona B i Olot

El filial blanc-i-vermell i el conjunt garrotxí cauen contra el València Mestalla i l'Andratx, respectivament

L'11 del Girona B contra el València Mestalla

L'11 del Girona B contra el València Mestalla / Girona FC Acadèmia

Ha estat un mal dia per als dos conjunts gironins de la Segona RFEF: el Girona B ha perdut contra el València Mestalla (1-0) i l'Olot contra l'Andratx (2-0). El filial blanc-i-vermell ha encaixat un gol de penal mitjançant Domínguez als inicis de la segona meitat, i, tot seguit, n'ha fallat un que hauria pogut significar l'empat. Els garrotxins, en canvi, ja han arribat al descans perdent, després d'una diana de Jaume Pascual. Els locals han sentenciat en el segon temps.

