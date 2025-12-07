Migdia nefast per a Girona B i Olot
El filial blanc-i-vermell i el conjunt garrotxí cauen contra el València Mestalla i l'Andratx, respectivament
Ha estat un mal dia per als dos conjunts gironins de la Segona RFEF: el Girona B ha perdut contra el València Mestalla (1-0) i l'Olot contra l'Andratx (2-0). El filial blanc-i-vermell ha encaixat un gol de penal mitjançant Domínguez als inicis de la segona meitat, i, tot seguit, n'ha fallat un que hauria pogut significar l'empat. Els garrotxins, en canvi, ja han arribat al descans perdent, després d'una diana de Jaume Pascual. Els locals han sentenciat en el segon temps.
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- La 'food truck' gironina amb la millor carn del món i al preu més econòmic d'Espanya
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
- Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc