El Peralada treu tres punts de caràcter davant L’Hospitalet

Els xampanyers guanyen un dels equips forts de la categoria amb gols de Carreras i Rami

Els capitans i l'equip arbitral abans del partit.

Els capitans i l'equip arbitral abans del partit. / CF Peralada

El Peralda ha sumat un triomf important a casa guanyant un dels equips forts de la categoria, L’Hospitalet, gràcies a un gol de Carreras en la primera meitat i un altre de Rami en l’afegit.

I això que el partit havia començat amb ensurt: Fàbregas ha aturat un penal a Serra quan només s’havien jugat tres minuts. Carreras, després d’un gran control, ha pogut avançar els locals i, aguantada l’empenta i un pal visitant, Rami ha sentenciat en l’última acció del partit. La victòria permet que els xampanyers s’apropin a places de promoció.

