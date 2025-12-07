El Peralada treu tres punts de caràcter davant L’Hospitalet
Els xampanyers guanyen un dels equips forts de la categoria amb gols de Carreras i Rami
Ll. P. P.
Girona
El Peralda ha sumat un triomf important a casa guanyant un dels equips forts de la categoria, L’Hospitalet, gràcies a un gol de Carreras en la primera meitat i un altre de Rami en l’afegit.
I això que el partit havia començat amb ensurt: Fàbregas ha aturat un penal a Serra quan només s’havien jugat tres minuts. Carreras, després d’un gran control, ha pogut avançar els locals i, aguantada l’empenta i un pal visitant, Rami ha sentenciat en l’última acció del partit. La victòria permet que els xampanyers s’apropin a places de promoció.
