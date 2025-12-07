Una primera part excel·lent dona el triomf a l'Spar Girona (71-60)
46 punts en els primers 20 minuts de joc eliminen l'intent de reacció de l'IDK de la segona part
Chloe Bibby torna a jugar després d'una llarga lesió i il·lumina Fontajau
Pot semblar fàcil, però té molt mèrit el que està aconseguint l’Spar Girona en aquest inici de temporada i és que ser un autèntic vendaval durant la primera part davant un equip que ha començat el curs amb molt bons resultats com l'IDK no està fet per a tothom. I encara més si es té en compte que els instants previs al partit no començaven gens bé: Roberto Íñiguez, que ahir celebrava a la roda de premsa la recuperació de jugadores, s’ha trobat avui sense la peça que més minuts acumulava a la lliga, Klara Holm (254:44), baixa per un procés gripal. Tot i això, l’equip no ha acusat el contratemps.
Colibaly i Carter han marcat el ritme d’entrada i Quevedo, després d’una setmana fora, ha tornat amb una primera anotació que ha obert el primer forat (14-9). Ara bé, l’eufòria de Fontajau ha esclatat realment a 3:11 del primer quart, quan Chloe Bibby ha trepitjat pista de nou. I normal, perquè només ha necessitat 20 segons per encendre el pavelló amb un triple des de la cantonada provocant l'ovació unànime. A partir d’aquí, el desencert de l’IDK i l’eficàcia gironina han fet la resta, trencant el partit abans amb un parcial demolidor 13/5. El triple de Jocyte a 3:32 pel descans ha posat a l’Spar a més de 20 punts (39-18) i és que una primera part pletòrica ha esvait ràpidament les opcions d l’IDK i ha deixat mig sentenciat el partit.
En la represa, l’àmplia escletxa entre ambdós equips ha portat a que l’IDK intentés capgirar la difícil situació que arrossegaven. Aquest intent ha fet que les basques, amb només cinc minuts de quart, aconseguissin millorar la faceta anotadora. En tot cas, no ha estat ni molt menys cap ensurt per a les jugadores d’Íñiguez que, malgrat la distància, lluny de relaxar-se han continuat demostrant el gran bàsquet que té aquest equip.
El tancament del partit ja ha estat més un reflex del partit que tots ens esperàvem veure avui, amb una major igualtat entre els dos equips. Fins i tot, l’equip basc, a 2:05 del final, ha aconseguit estrènyer el resultat i baixar el marcador a 9 punts de diferència (69-60) amb un parcial de 9/19, per a posar tensió en els instants finals. Sí que és cert que la relaxació de les d'Íñiguez ha estat present, però l'arbitratge tampoc ha ajudat, ja que ha estat molt complicat veure una jugada assenyalada a favor de les gironines. No obstant el moment difícil l'equip ha sabut sobreviure i clar, fer una excel·lent primera part com la que ha aconseguit l'equip d'Íñiguez sempre té recompensa i avui no ha estat pas cap excepció.
