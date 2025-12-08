Automobilisme
Lando Norris conquista el Mundial de Fórmula 1 i evita el miracle de Verstappen
No hi va haver miracle a Abu Dhabi. Max Verstappen va guanyar, però Lando Norris va assegurar el seu primer títol mundial sent tercer al podi, després del seu company Oscar Piastri; Alonso es va acomiadar de l’AMR25 en sisena posició i Sainz va acabar sense punts (12è)
Laura López Albiac
Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi d’Abu Dhabi, però no hi ha hagut ‘miracle’ i Lando Norris, tercer en el podi darrere d’Oscar Piastri, és el nou campió del món de Fórmula 1. El primer de McLaren des que
es va alçar amb el títol el 2008.
El pilot de Red Bull ha lluitat fins al final i ho ha posat tot de la seva part, però li han faltat aliats en el seu pols contra l’escuderia ‘papaia’, que tenia dues ‘bales’ a la partida final i aquesta vegada ha encertat de ple en la seva estratègia.
La històrica remuntada de Verstappen, que després de l’estiu estava a 104 punts del líder i acaba a només 2, com a subcampió, no ha tingut la recompensa, però la seva lluita quedarà per a la posteritat.
Els de Woking han plantejat la carrera amb divisió tàctica per als seus dos pilots: Norris amb pneumàtics mitjans de sortida, com Max, i Piastri amb els durs, complicant així les opcions de parada del neerlandès.
Verstappen, en pole per vuitena vegada aquest any, no ha patit per defensar la posició davant un tebi atac de Norris, molt caut sabent que fent podi en tenia prou per assegurar el títol.
Piastri ha aguantat l’estrebada davant malgrat el seu desavantatge inicial amb les gomes, Russell ha fallat estrepitosament i Alonso ha guanyat una posició per col·locar-se cinquè, a la línia de Leclerc, a què ha pressionat en la primera volta, tot i que sense poder mantenir el ritme del Ferrari.
Piastri i Leclerc, a l’atac
En la primera volta Piastri ha trencat el guió i ha avançat Norris sense gaires contemplacions. Russell ha superat Alonso, que ha tornat a la ‘casella’ de sortida, en sisè lloc, mentre Leclerc progressava, buscant el DRS per sotjar Lando.
«Mantenim el pla, tot està sota control», li han comunicat al britànic des del mur de McLaren, intentant transmetre tranquil·litat, mentre Leclerc rodava a tot just mig segon de distància i Verstappen continuava liderant en solitari i en volta ràpida.
El neerlandès, no obstant, ha advertit de degradació davantera en només deu voltes i els que han optat pel tou al començar, com Hamilton i Albon, sense res a perdre des del fons de la graella, han fet la seva parada després de vuit voltes.
Norris i Leclerc han parat a l’uníson (V17), evitant l’‘undercut’ que intentava Russell. Max s’ha quedat a la pista durant sis voltes més que el seu directe rival, mentre Tsunoda ha bloquejat tant com ha pogut i el neerlandès ha tornat l’acció segon, encara amb avantatge (+5’’) sobre el de McLaren.
Piastri ha heretat el liderat provisional, tal com estava previst i tirant amb totes les seves forces, amb Verstappen a 18 segons. Els comissaris han afegit ‘picant’ al moment a l’anunciar una investigació a Norris pel seu avançament a Tsunoda, però l’anglès n’ha sortit ben deslliurat, mentre que el japonès ha rebut 5’’ de sanció per la seva defensa.
Leclerc, l’amenaça
McLaren ha estirat la parada de Piastri per 42 voltes i l’australià ha conservat la segona plaça, mentre Leclerc s’ha convertit en l’única preocupació de l’ equip ‘papaia’ al fer una segona parada per abordar el final amb pneumàtics frescos i amenaçant Norris en lluita pel tercer lloc.
Però Lando ha reaccionat amb un brutal canvi de ritme per descartar el monegasc i assegurar-se una última posició de podi que li donava matemàticament el títol. Max Verstappen ha venut molt ‘cara la seva pell’ i s’ha emportat la vuitena victòria de la temporada.
Acomiada el curs 2025 com el pilot amb més triomfs i és subcampió, per només 2 punts respecte a Lando, quan després de l’estiu va arribar a estar a 104 punts del liderat. Una remuntada impressionant que no ha tingut recompensa.
ha aparcat definitivament el seu pitjor Aston Martin, un AMR25 que aquest any li ha donat més disgustos que alegries. I ho ha fet amb tots els honors, en sisena posició.
(13è) ha tancat fora dels punts però amb dos podis i els ‘deures’ fets la seva primera campanya amb Williams.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres