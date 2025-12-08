Cursa
La Mitja de Figueres bat rècords amb 1.200 participants en una novena edició marcada per l’ambient dalinià
Carles Montllor i Elisabet Martín s’imposen en cursa de 21 Km d'una cita que reafirma el seu creixement i prepara un desè aniversari amb novetats
La IX Mitja Marató i 10 km de Figueres ha tancat aquest diumenge una edició de rècord amb 1.200 participants entre La Menuda (cursa infantil), la prova de 10 km i la mitja marató de 21 km. La cita es consolida així com una de les competicions atlètiques més destacades de Catalunya i un referent únic en la combinació d’esport i cultura daliniana.
En la distància principal dels 21 km, la victòria absoluta ha estat per a Carles Montllor Vegas (Lea La Blanca), que s’ha imposat en solitari amb un temps d’1h10:38. L’han seguit Mohamed Azzouz i Jordi Muela Castro. En categoria femenina, Elisabet Martín Almansa (C.A. Granollers) ha dominat amb claredat i ha guanyat amb 1h26:28, mentre que Anna Plana Gifra i Judit Pujol Corney (GEIEC) han completat el podi.
La prova de 10 km ha tingut un marcat accent internacional. L’irlandès Brian Canty s’ha imposat amb un temps de 33:24, i en categoria femenina la victòria ha estat per a l’empordanesa Sonia Bassas Torrent (Centre Excursionista Jonquerenc), amb 39:42. Han completat el podi la italiana Luisa Arrabito i la jove Abril Pallisera, de 22 anys, amb un registre de 41:14.
Veterans locals, protagonistes de la cursa de 21 km
Les categories de veterans han tingut un pes especial en aquesta edició, amb resultats destacats dels atletes locals. En homes +40, l’empordanès Artur Roig Rodero ha estat el més ràpid (1:12:47), seguit dels germans Miquel Cruz Infantes i José Luis Cruz Infantes, que han registrat 1:15:45 i 1:16:06, respectivament.
En veteranes +40, Elisabet Martín Almansa ha tornat a imposar-se amb 1:26:28, mentre que Carmen María Rodríguez Gómez (1:29:25) i Anna Belén García Rull (1:30:01) han completat les tres primeres posicions.
En la categoria masculina +50, el triomf ha estat per a Carles Campmajó Riera, seguit d'Hugo Marzá González i Jordi Montserrat Pararols (CN Banyoles). Entre les dones +50, Maria Hidalgo Nogués (Associació Atlètica Palamós) ha estat la més ràpida, amb Montse Rivera Torrescusa (Tramuntanya) i Mireia Clotet Jordàn (Club Atletisme Figueres) compartint podi.
'Gala Placídia', la samarreta estrella
Un dels elements més celebrats d’aquesta novena edició ha estat la samarreta tècnica dedicada a Gala Placídia, musa de Salvador Dalí. Montserrat Rigall, membre de l’equip directiu i cap de comunicació, ha subratllat que "ha estat un dels nostres millors encerts d’aquesta edició. No ha estat fàcil, però ha valgut molt la pena perseverar. Estem molt agraïts a la Fundació Gala-Salvador Dalí per confiar en el nostre projecte que suma esport i cultura figuerenca".
El president i director de la Mitja Figueres, Francesc Pous, ha destacat l’èxit col·lectiu: "Hem demostrat que amb treball constant de mesos podem fer créixer la Mitja Figueres, que ja és tot un referent". Una idea que comparteix Alejo Almendros, responsable de La Menuda, que assegura que "això promet molt i, de cara a l’any vinent, encara la farem més grossa".
Voluntaris i Protecció Civil, peces clau
L’organització ha volgut posar en valor la tasca dels més de 200 voluntaris coordinats per Expi Porras, nova membre de la junta. "Sense ells, la bona predisposició de la gent i l’ajuda de Protecció Civil, no hauríem aconseguit l’èxit d’aquesta edició", ha remarcat.
Per la seva banda, Marc Vázquez, cap de Protecció Civil de Figueres, ha obert la porta a seguir creixent: "No ens espanta plantejar-nos augmentar els dorsals de cara a l’edició 10".
L’Ajuntament de Figueres ha felicitat la nova junta de la Mitja Figueres i els ha encoratjat a continuar treballant per fer "la millor edició de totes" el 2026.
Mirada posada en el desè aniversari
L’organització ha avançat que al gener mantindran reunions amb la Fundació Gala-Salvador Dalí per començar a definir la celebració del desè aniversari el 2026. Segons Rigall, "algunes empreses ja han contactat amb nosaltres per ser patrocinadores oficials, i això és una gran notícia".
La Mitja mantindrà l’activitat a les xarxes socials durant les setmanes vinents, amb sortejos d’àpats a El Foment de Girona, entrades per a un concert d’El Petit de Cal Eril a La Mirona, massatges a Qualia, sessions de pressoteràpia amb Neus Matamala i lots de productes de la Farmàcia Carme Martínez de Figueres, entre altres premis.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres