El rècord que engresca el Bàsquet Girona
L’equip dirigit per Moncho Fernández aconsegueix, per primera vegada a l’ACB, quatre victòries consecutives davant la seva afició
Són bons temps, per al Bàsquet Girona. L’exhibició de dissabte contra el Breogán no només alimenta el somni d’aspirar de veritat a un lloc per a la pròxima edició de la Copa del Rei, sinó que consolida un rècord de prestigi. Per primera vegada a l’ACB, els gironins assoleixen quatre victòries consecutives a Fontajau.
El primer a caure va ser el Gran Canària (85-81) en la primera victòria del curs, el passat 26 d’octubre. Després, consecutivament, els de Moncho Fernández van passar per sobre del Barça (9 de novembre, 96-78), el Granada (15 de novembre, 82-76) i l’esmentat equip gallec (103-80).
La temporada passada, l’arribada del tècnic que ha retornat la il·lusió a l’entitat va coincidir amb tres victòries consecutives al pavelló: 91-90 al Barça el 7 de gener, 96-67 al Baskonia el 12 de gener i 91-85 a l’Unicaja el 25 de gener. No fa ni un any, d’això. La dinàmica es va trencar en la visita del Casademont Saragossa (89-101 el 9 de febrer).
També en va aconseguir tres a inicis del 2024: el 80-61 al Granada del 28 de gener, el 78-77 a l’Obradoiro del 3 de març i el 92-88 al València del 17 de març. En aquella ocasió qui manava era Fotis Katsikaris, que no va poder enllaçar un quart partit consecutiu guanyant a Fontajau per una derrota contra el Manresa (83-84, el 23 de març).
Aíto García Reneses també apareix a la llista. En el primer curs entre els millors, el Bàsquet Girona va assolir tres victòries de manera continuada a Fontajau entre el 18 de desembre del 2022 i el 14 de gener del 2023: 78-69 al Saragossa, 79-66 al Joventut i 84-59 al Bilbao. Un 73-84 davant del Barça va esparracar la dinàmica el 28 de gener.
El balanç actual de quatre victòries i cinc derrotes en nou partits situa a l’equip gironí en onzena posició, empatat amb un munt de rivals, entre ells el Baskonia, l’amo del vuitè i últim lloc que dona accés a la Copa del Rei. Amb 4-5 també hi ha el Bilbao, el Breogán i el Lleida. Fontajau jugarà un paper fonamental en les pròximes jornades, on es disputen quatre dels sis partits vinents: aquest diumenge el Bàsquet Girona visita al Madrid, després rep al Tenerife i al Lleida, viatja fins a Manresa i el calendari continua amb dos partits més al fortí gironí, contra el Bilbao i el Baskonia.
